Arriva il lancio di Scroll e il suo airdrop, con qualche perplessità da parte degli utenti

Il token SCR è stato lanciato sui maggiori exchange di criptovalute martedì 22 ottobre a partire dalle ore 08:00 UTC (ore 10:00 italiane). Alcune piattaforme, come Binance, hanno in contemporanea offerto anche un launchpool ai propri utenti, listando la crypto in pre-market.

Intanto l’airdrop previsto per Scroll si baserà, a quanto pare, sulla quantità di punti marks accumulati dai vari indirizzi Ethereum: al riguardo, lo scorso 19 ottobre è stato effettuato uno snapshot.

Anche altri airdrop del settore, riguardanti progetti in prevendita, appaiono molto interessanti: quello di Memebet Token, per esempio, è suddiviso in varie stagioni, mentre gli utenti di FreeDum Fighters riceveranno le ricompense per la vittoria in dibattiti politici tramite airdrop.

Scroll: arriva il nuovo token con qualche perplessità

Scroll è una blockchain layer-2 molto pubblicizzata, che ha lanciato il suo token di governance il 22 ottobre a partire dalle ore 08:00 UTC (ore 10:00 italiane). SCR ha circa 1 miliardo di dollari di valore totale bloccato (TVL) e gestisce una FARM di punti dallo scorso settembre 2023.

Tutti gli investitori che hanno utilizzato attivamente il protocollo hanno accumulato "marks" che possono essere convertiti nel token Scroll a partire da oggi. Tuttavia, la distribuzione di SCR è stata accolta con delusione da parecchi utenti, scontenti del fatto che solo il 7% della fornitura totale sia stato assegnato all'airdrop del token.

Al contrario, gli utenti di Binance Launchpool invece riceveranno il 5,5% della fornitura di Scroll: l'utente X Andrew 10 GWEI ha inoltre reso noto che il wallet fondatore di Scroll dispone di più di 1 milione di marks. Inoltre altri wallet affiliati a Scroll hanno, secondo l’utente, un saldo gonfiato.

La blockchain Layer 2 Scroll inoltre è stata scelta dal progetto World Liberty Financial, affiliato a Donald Trump, con un'implementazione pianificata insieme al suo debutto su Ethereum e ciò nonostante la domanda iniziale per i nuovi token sia stata minima rispetto all'importo complessivo assegnato a una vendita pubblica.

Scroll è stata scelta anche dalla società di restking Ether.fi per la sua prossima carta di pagamento.

L’airdrop di Scroll: come partecipare

L’airdrop di Scroll, a sua volta, sarà basato sulla quantità di punti “marks” accumulati dai vari indirizzi Ethereum, come detto in precedenza, e lo snapshot dei quali è stato effettuato lo scorso 19 ottobre.

Per poter partecipare all’evento, saranno utilizzati criteri come le impronte on-chain, così da eliminare sybil e bot dall’elenco. Per quanto concerne la supply totale messa a disposizione, di 1 miliardo di SCR il 15% verrà dedicato a questa campagna, suddiviso in due fasi, una con il 7% e quelle successive alle quali è destinato l’8%.

Fonte: https://x.com/Scroll_ZKP/status/1843638358997905640

Se la community di oltre 2 milioni di indirizzi attivi del network si dice insoddisfatta è proprio per il fatto che Il team di Scroll sembra non avere abbastanza fondi per offrire un contributo sostanzioso a tutti.

SCR in premarket è stato scambiato a 1,4 dollari circa e, in media, ogni utente riceverà quindi meno di 100 dollari. Forse è anche per questo che SCR è già crollato dell’11% oggi, scendendo a $1,23.

Altri airdrop in arrivo

Altri airdrop in arrivo sono quello di Moonveil, una società di gaming basata su blockchain che metterà in vendita complessivamente 200 milioni di token, allo scopo di lanciare una blockchain Layer 2 incentrata sul gaming.

C’è poi Grass, una piattaforma web 3 basata su Solana, che ha terminato con successo la fase 1 del suo airdrop e che si prepara a distribuire i frutti di quanto seminato dagli utenti negli scorsi mesi.

La testnet di Humanity Protocol, progetto che mira a creare una “human-centric blockchain” basata sull’identità, ha già lanciato la propria rete di test e prevede di offrire un contributo economico a chi la proverà. Pur essendo un airdrop totalmente gratuito, le possibilità che le ricompense siano sostanziose sono varie.

Anche AlienX, un progetto blockchain basato su NFT e intelligenza artificiale, sta per inaugurare il suo crypto airdrop, che ha come protagonista il token AIX, che verrà lanciato lanciata il 23 ottobre alle ore 11:00 UTC+2 con un listing dedicato sugli exchange Gate.io e Bitget.

La prima stagione dell’airdrop prevede ricompense pari a 125 milioni di AIX (pari al 12,5% della supply di 1 miliardo di token) ai vari stakeholders di AlienX.

Per quanto riguarda i nuovi progetti, è in corso l’airdrop di Memebet Token, un token lanciato dal Memebet Casino e che ha superato finora $500.000 in prevendita, suddiviso in più stagioni: secondo il sito web ufficiale, la prima inizierà mentre la prevendita è in corso.

Per ottenere l'idoneità a partecipare all'airdrop, gli utenti devono scommettere usando i loro token MEMEBET nel casinò secondo il principio del "Più scommetti, più grande sarà il tuo airdrop".

Il progetto Memebet Casino ha anche in programma la "Lootbox", ricca di premi reali, tra i quali spiccano NFT, magliette dell'Argentina firmate da Messi, squadra della quale Memebet è sponsor, premi in denaro e bonus del casinò.

Per partecipare alla prevendita del token e quindi ottenere i token MEMEBET necessari per concorrere all’airdrop, basta accedere al sito web del progetto e collegare il proprio wallet (come MetaMask o Best Wallet) alla pagina. Si potranno poi usare token ETH, USDT, BNB o POLY per l’acquisto o una carta bancaria.

Infine gli investitori di FreeDum Fighters, una nuova meme coin PolitiFi, potranno votare sulle decisioni chiave del progetto mettendo in stake i token nativi DUM sulla fazione Magatron o Kamacop 9000 (il primo è il personaggio che raffigura Trump, il secondo Harris), per cui prevede due staking pool.

Inoltre il progetto ospiterà anche dibattiti settimanali sui social media, dove gli utenti potranno schierarsi a sostegno della fazione da loro scelta: i vincitori del dibattito riceveranno “fondi governativi”, ovvero le ricompense, tramite airdrop.

La prevendita ha raccolto finora oltre $200.000: per parteciparvi, gli utenti potranno comprare il token utilizzando vari metodi come ETH, BNB, BASE, Solana o Tether e potranno scegliere se mettere i token in staking immediato, in modo da partecipare alle finte elezioni del progetto, guadagnando quindi l’APY previsto.