Vallebona, posa della rete in fibra ottica: maltempo e imprevisti protraggono i lavori in strada Maciurina

Maltempo e imprevisti protraggono i lavori della posa della rete in fibra ottica in strada Maciurina a Vallebona. La viabilità ordinaria sarà ripristinata alla conclusione dell'intervento finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla Regione Liguria.

"I lavori affidati alla ditta Open Fiber si stanno protraendo più del previsto a causa delle avverse condizioni atmosferiche che in questo periodo hanno interessato il nostro territorio e a causa di alcuni problemi imprevisti dovuti alla conformazione del sottosuolo del territorio interessato" - comunica l’Amministrazione Comunale che quotidianamente segue lo sviluppo dell'intervento per cercare di concludere i lavori nel più breve tempo possibile e ripristinare la viabilità ordinaria.

"Confidiamo nella comprensione degli utenti di strada Maciurina e auspichiamo che i lavori vengano conclusi al più presto" - conclude l'Amministrazione comunale.