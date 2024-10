Bordighera: a breve in città la macchina 'mangiaplastica', un ecocompattatore per gli imballaggi in Pet

E’ in arrivo a Bordighera la macchina mangiaplastica, grazie al contributo da 29.890 euro, assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al Comune per finanziare al 100% l’importo d’acquisto nell’ambito del ‘Programma Sperimentale Mangiaplastica’.

L’ecocompattatore selezionerà, mediante appositi lettori e sensori, soltanto gli imballaggi in PET e presserà le bottiglie integre in modo tale da permettere alla filiera di poter riconoscere i vari colori del materiale raccolto. In questo modo sarà possibile la separazione post-raccolta del PET garantendo la maggior idoneità al riciclo effettivo. All’interno della macchina la plastica si accumulerà, per gravità, in un contenitore estraibile su ruote della capacità di 1.100 litri, consentendo pertanto la raccolta di oltre 2.000 bottiglie di varie dimensioni (da 0,33 a 2,2 litri).

“L’installazione della macchina mangia plastica - dichiara l’Assessore Allavena, che sta coordinando il progetto - consentirà di incrementare sensibilmente il tasso di raccolta relativo a questa tipologia di materiale. Non aumenterà solo la quantità, ma anche la qualità del riciclo: dopo il consumo, le bottiglie possono davvero rappresentare una risorsa preziosa per successive produzioni”. La collocazione del nuovo ecocompattatore è in corso di valutazione da parte dell’Amministrazione.​