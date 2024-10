Il 'Museo della Lavanda' di Carpasio premiato dall'Unesco per i suoi progetti e le sue finalità

Il ‘Museo della Lavanda’ di Carpasio è stato premiato dall’Unesco per i suoi progetti e per le sue finalità. Un grande onore per il Comune: “Il tutto è stato possibile – evidenzia il vice Sindaco, Valerio Verda - grazie ad una donna straordinaria Sophie Lucet, curatrice del polo museale ed organizzatrice insieme a Felice Lavanda di tutti gli eventi di altissimo livello culturale svoltesi in questi anni a Carpasio”.

Una comunione di intenti con L'amministrazione Bianchi che ha visto crescere sia nel Borgo di Montalto che in quello di Carpasio un turismo di nicchia. Arte, cultura, tradizione, spettacolo e buona cucina che si può assaporare nei due borghi. “Una Pro Loco sempre presente agli eventi – termina Verda - e la collaborazione della popolazione lasciano ben sperare per il futuro”.