Ventimiglia, Scullino: "Ciclopedonale sul lungomare al buio da oltre tre mesi"

"E' al buio da oltre tre mesi la pista ciclopedonale sul lungomare a Ventimiglia". Lo segnala l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Non è stato ancora effettuato un intervento di manutenzione e riparazione per risolvere la problematica riscontrata in un tratto della ciclopedonale sul mare" - afferma Scullino - "E' necessario intervenire anche per una questione di sicurezza".

"L'opera pubblica è stata voluta, progettata e concretizzata dalla nostra amministrazione, portata avanti dal commissario De Lucia che ha avviato il cantiere e conclusa lo scorso dicembre grazie all’impegno dell'ufficio tecnico e dell’azienda Silvano che ha lavorato con attenzione e professionalità rispettando i tempi di esecuzione e ora viene trascurata" - sottolinea l'ex sindaco Scullino.