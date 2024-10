Presidente facente funzioni Alessandro Piana: ”Liguria a disposizione per intervenire in aiuto all’Emilia Romagna”

“La Liguria è a disposizione per intervenire con la Colonna mobile della Protezione Civile in aiuto all’Emilia Romagna, nuovamente colpita dal maltempo che ha provocato ingenti danni.” - afferma il Presidente f.f. Alessandro Piana, che prosegue: ”Sentite condoglianze ai familiari della giovane vittima. Esprimo vicinanza alle tante famiglie evacuate e ringrazio i soccorritori, che sono prontamente intervenuti in aiuto della popolazione”-