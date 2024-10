L'assessore regionale Scajola ai 55 anni della Famïa Dianese: "Un punto di riferimento per Diano Marina e tutto il golfo"

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla grande festa per i 55 anni di attività della Famïa Dianese nel Capannone dei Sorrisi a Diano Marina. Insieme a lui l'assessore al Turismo Luca Spandre, il consigliere comunale Gianluca Gramondo, il vicesindaco di Diano Castello Massimo Calcagno, il presidente dell'associazione Roberto Sessa e oltre 200 associati.

"La Famïa Dianese è davvero una grande famiglia, punto di riferimento per Diano Marina e per tutto il golfo - dice l'assessore regionale Marco Scajola-. Sono innumerevoli le attività portate avanti con, da 55 anni, immutato entusiasmo e stessa passione. Voglio fare i complimenti al presidente Sessa e a tutti i soci sottolineando, in questa occasione, l'importanza dell'associazionismo per rendere più belle e vive le nostre cittadine, ma anche per essere punto di ritrovo e crescita di un'intera comunità, generazione dopo generazione".