Sanremo, 94 anni dopo torna ad essere capitale degli scacchi: il 1° trofeo internazionale è già nella storia (Foto)

Si concluderà questa sera la prima edizione del Trofeo Internazionale di Scacchi "Città di Sanremo". Il Festival, che ha visto una partecipazione notevole con 79 iscritti e 65 partecipanti, si è affermato da subito come uno degli eventi più attesi, visto l'arrivo nella città dei Fiori di scacchisti e appassionati da tutta Italia e parte d'Europa. Tra i protagonisti del torneo spiccano ben cinque grandi maestri, tra cui il celebre Igor Glek, russo naturalizzato belga e in passato numero 12 al mondo. A dare battaglia anche altri grandi nomi come il croato Mladen Palac, il sudafricano Kenny Solomon, oltre a forti maestri internazionali come Martine Dubois, Damia Angelo e il francese Damir Levacic.

Uno degli atleti più attesi, che non ha esitato a confermare le aspettative, è stato Antonio Martorelli, forte candidato alla vittoria finale, mentre tra i nomi di spicco locali vi è stato Edoardo Sanguinetti. A dirigere gli incontri la direttrice di gara Tiziana Balzarini. L’evento, che si è tenuto in un’atmosfera entusiasmante e competitiva, ha richiamato numerosi appassionati di scacchi, pronti a sfidarsi per un montepremi di 2100 euro. Grazie alla presenza di tanti "pezzi da novanta", il torneo si è affermato sin dalla sua prima edizione come un punto di riferimento per gli amanti degli scacchi, sia a livello locale che internazionale.

"Siamo molto contenti per la riuscita dell'evento", spiega il presidente John Pasqui. "Con questo festival internazionale avveriamo il sogno di riportare gli scacchi in grande stile a Sanremo, quasi un secolo dopo il Torneo dei Grandi che si disputò nel 1930. Voglio ringraziare pubblicamente Orrico Alessandro, Serena Cava, Giancarlo Tortorella, Lecini Medin e il Comune di Sanremo e la Chiesa Evangelica Luterana, che ci hanno concesso rispettivamente il patrocinio e gli spazi per poter dare vita a questa manifestazione".