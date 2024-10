Sanremo: abbandona rifiuti all'ingresso della Pigna, multato dalla Polizia locale dopo la segnalazione di un residente

La Polizia Locale di Sanremo è intervenuta in via Montà, all'ingresso della Pigna, a seguito di una segnalazione ricevuta da un residente riguardo l'abbandono irregolare di rifiuti. Un cittadino, assistendo alla scena, non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine, permettendo così di identificare e sanzionare il responsabile dell'illecito. Gli agenti, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di diversi sacchi di rifiuti generici abbandonati e, oltre a sanzionare l'autore del gesto, hanno fatto rimuovere tutti i sacchetti depositati in modo irregolare.

Il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, ha commentato l'intervento sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine: "Comincia a dare i suoi frutti il sopralluogo fatto con Amaie nella notte di martedì. Abbiamo fatto presente che l'abbandono lo paghiamo tutti. Oggi è capitato un caso in cui un cittadino ha visto conferire da parte di un'altra persona parecchi rifiuti, in zona portico via Montà all'ingresso della Pigna, e ha avvisato la polizia locale. Grazie a questo cittadino siamo riusciti a risalire al responsabile, che sarà sanzionato, e abbiamo fatto rimuovere tutto. Gli abbandoni di rifiuti toccano le tasche di tutti. Bisogna collaborare, sia nel distribuire in modo corretto i rifiuti che segnalare i casi di abbandono irregolari".

Asconio ha concluso ribadendo che con la collaborazione di tutti si può migliorare la situazione legata all’abbandono dei rifiuti e che i controlli della Polizia Locale proseguiranno per garantire il rispetto delle regole e la pulizia della città.