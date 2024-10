Nicola Rollando presenta il suo programma alla Federazione Operaia di Sanremo

Domenica 20 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00, Nicola Rollando, candidato alla presidenza della Giunta Regionale per la lista Per l'Alternativa, incontrerà elettori e giornalisti presso la Federazione Operaia Sanremese, situata in via Corradi 47. L'evento rappresenta un’occasione importante per Rollando, in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, per presentare il suo programma elettorale e condividere la sua visione politica per la Liguria.

All'incontro parteciperanno anche i candidati al Consiglio Regionale della circoscrizione di Imperia: Carmela Alampi, Paola Bergamini, Giovanni Maramotti, Paolo Germano (segretario PRC Sanremo-Taggia), e Mariano Mij (segretario PRC provinciale).