Elezioni, manifesti di 'Indipendenza!' strappati, Erica Martini: "Ignoti concorrenti? Comunque li ringraziamo per l’importanza che ci attribuiscono"

“Manca ormai una sola settimana all’inizio della consultazione elettorale per il rinnovo (anticipato per i ben noti motivi giudiziari!) del consiglio regionale della Liguria.. 7 (SETTE!) soli giorni in cui, con ragionevole certezza, non penso si alzerà l’attività promozionale di partiti e coalizioni, ben diversamente dalla precedente di quattro anni fa. Evidentemente non solo gli elettori sono sempre meno appassionati e coinvolti (e le percentuali costantemente in calo lo dimostrano) ma anche i protagonisti che devono cercare di carpirne il prezioso e fondamentale consenso". Lo sottolinea Erica Martini, candidata nei collegi di Imperia e Genova per il movimento Indipendenza! Alemanno per Rosson presidente.

E aggiunge in particolare che, andando per le città ed i paesi ad affiggere i manifesti sui predisposti tabelloni , si può facilmente notare come siano nei fatti ancora vuoti per oltre la metà degli spazi. "Noto peró anche con profondo dispiacere, come i nostri manifesti siano oggetto di attenzione al punto da essere sistematicamente strappati da ….ignoti concorrenti ? che comunque ringraziamo per l’importanza che ci attribuiscono.

Non esprimo questo pensiero per ottenere facile 'solidarietà', quanto per evidenziare come anche un (ancora) piccolo, neonato Movimento come quello che ho l’onore di rappresentare possa ingenerare un vero e proprio fastidio per i Valori e le Idee di un vero Sovranismo Sociale, ben distinto e ben distante dalle due facce della stessa medaglia rappresentate tanto dal centrodestra quanto dal centro sinistra che si alternano da decenni, senza aver offerto soluzioni agli irrisolti problemi, di questa regione.

Posso concludere rassicurando che non ci facciamo intimorire ma andiamo avanti con la nostra passione, coerenza ed energia garantendo un forte e convinto impegno per rappresentare al meglio i nostri concittadini liguri”, conclude Martini.