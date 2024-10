Sanremo: autoarticolato di una scuderia da rally investe un agente della Municipale, 37enne portato in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 17 in via Nino Bixio all’altezza di via Verdi, durante la cerimonia di premiazione del Rally di Sanremo.

Un agente della Municipale, che stava controllando il traffico nella zona, è stato ‘toccato’ inavvertitamente da un articolato di una scuderia, alla caviglia. L’agente è stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza.

Verrà visitato dai medici del Pronto Soccorso, per capire se si tratta di una semplice contusione oppure se ha riportato danni più seri. Il mezzo si era allontanato, visto che il conducente non si era accorto di nulla nel corso della manovra. E’ stato fermato in corso Mombello.