Patto dei Sindaci, Conio firma per Bucci: “Sì a una Liguria che guarda al futuro”, ma sui social si accende il dibattito

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha firmato il Patto dei Sindaci, un’iniziativa a sostegno della candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria. L’obiettivo del Patto è quello di promuovere una visione di crescita per la Liguria, basata su infrastrutture moderne, sviluppo economico e miglioramento dei servizi essenziali. Conio ha spiegato che il documento rappresenta un "sì a una Liguria che guarda al futuro con entusiasmo e concretezza", sottolineando l'importanza di mettere in campo progetti concreti per il territorio.

Nel dettaglio, il primo cittadino taggiasco ha evidenziato la necessità di migliorare le infrastrutture per collegare la regione in modo più efficace e superare l’isolamento di alcune zone, ispirandosi al “modello Genova”. Ha poi parlato dello sviluppo economico, indicando la volontà di "sburocratizzare" e sostenere le imprese, promuovendo la competitività e garantendo la tutela delle aree montane. Per quanto riguarda la sanità, Conio ha sottolineato l'urgenza di potenziare il personale e migliorare gli standard organizzativi, soprattutto in una regione come la Liguria, che ha una delle popolazioni più anziane d’Europa. Inoltre, ha evidenziato l’impegno per la sicurezza urbana, rafforzando la collaborazione tra le forze dell’ordine e le Prefetture, al fine di garantire la tranquillità dei cittadini. Infine, ha parlato della promozione e valorizzazione del territorio ligure, sfruttando le sue eccellenze naturali e culturali per renderlo sempre più attrattivo a livello internazionale.

Nonostante la visione positiva espressa dal sindaco, la firma del Patto ha sollevato polemiche tra alcuni cittadini. Sul post Facebook in cui Conio ufficializzava la sua adesione al documento, molti utenti hanno espresso il proprio dissenso. Alcuni hanno accusato il sindaco di prendere una posizione troppo politicizzata, con commenti come: "Ma un sindaco non rappresenta tutti i cittadini? Non mi pare tanto corretto"; mentre un altro cittadino ha scritto: "Un sindaco deve rappresentare tutti, indipendentemente dalle sue preferenze. Questa campagna elettorale per spingere i cittadini a votare il suo candidato è molto scorretta".

La firma del Patto dei Sindaci ha quindi scatenato un dibattito acceso sui social. Nonostante le critiche, Mario Conio ha difeso la sua scelta, ribadendo che la firma del Patto è stata una decisione "del tutto personale" e che non vuole in alcun modo condizionare il voto dei cittadini taggiaschi. "Credo nel progetto portato avanti da Marco Bucci, perché ritengo che promuova valori importanti", spiega il primo cittadino. "Però ci tengo a precisare una cosa: mi auguro che le persone vadano a votare e che, ovviamente, facciano la loro scelta in base alle proprie idee. Tornando al Patto dei Sindaci, credo che se si riesce a fare rete tra amministratori, la nostra provincia e la nostra Liguria possano ottenere grandi risultati. Conosco Marco Bucci da tempo e lo reputo un sindaco di grande qualità, ma questo ovviamente non significa che Mario Conio obbligherà i suoi cittadini a votarlo: ognuno è libero di scegliere chi meglio crede, l'importante, come ho detto, è andare a votare. Concludo dicendo che non è un segreto che sosterrò Marco Bucci, la consigliera Chiara Cerri e l'assessore Marco Scajola. Non è un segreto che da sempre, pur non facendo parte di un partito, la mia amministrazione sia stata civica di centrodestra".