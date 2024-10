Migranti, Piantedosi a Ventimiglia: "Cpr è un'ipotesi ma non è una priorità"

"Il Cpr è al momento in una fase di ipotesi ma non è una priorità". Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando dell’ipotesi di un Centro di permanenze per il rimpatrio nel dianese nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi nel pomeriggio al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia a conclusione del vertice franco-italiano tenutosi questa mattina a Mentone e della visita odierna in frontiera insieme ad Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al premier francese Michel Barnier e al ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau.

"Dopo una prima valutazione, al momento sono in corso ulteriori approfondimenti ma in agenda vi sono altre soluzioni prioritarie. Non avrà, perciò, una realizzazione imminente" - fa sapere - "Si tratta di una possibile soluzione inserita all’interno di un programma più ampio che il governo intende portare avanti per rafforzare il sistema di gestione dei flussi migratori. L’obiettivo generale è individuare almeno una struttura per ogni regione".

"Sarebbe sbagliato dire che abbiamo accantonato definitivamente questa possibilità. È ancora una delle ipotesi ma ci sono altre prospettive su cui stiamo lavorando con maggiore priorità" - dichiara il ministro - "L’obiettivo tendenziale è ridurre la pressione sui centri di accoglienza cercando di bloccare il flusso di migranti irregolari e facendo in modo che si prosciughi l'esigenza di strutture".