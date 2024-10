Cooperazione migratoria e transfrontaliera, vertice Italia-Francia a Mentone: controlli serrati in frontiera (Foto e video)

Controlli serrati in frontiera tra Italia e Francia per il vertice tra ministri italiani e francesi, previsto nella giornata odierna a Mentone.

Pattuglie delle forze dell'ordine francese si trovano, infatti, sia in autostrada che alle frontiere di Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico. Inoltre, le frontiere sono state momentaneamente chiuse alla viabilità per garantire sicurezza durante l'arrivo dei ministri che si confronteranno su tematiche internazionali, come la lotta contro l'immigrazione clandestina.

Controlli serrati anche per i giornalisti italiani e francesi invitati per l'occasione nella Villa Maria Serena a Mentone. All'ingresso le forze dell'ordine francesi, anche grazie all'ausilio di un cane, hanno controllato minuziosamente borse, zaini e attrezzature varie, come macchine fotografiche e videocamere, prima dell'arrivo del primo ministro francese Michel Barnier e del ministro dell’Interno Bruno Retailleau, di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno italiano.

Nel primo pomeriggio è prevista anche una visita al Centro Cooperazione Polizia e Dogana (CCPD). Tajani e Piantedosi si sposteranno successivamente a Ventimiglia, dove incontreranno i media, il sindaco Flavio Di Muro e la sua amministrazione.