Bordighera: anche quest'anno parte della retta dell’asilo nido privato sarà a carico dell'amministrazione comunale

Si rinnova l’impegno dell’Amministrazione di Bordighera a fianco delle famiglie con bimbi tra i 3 e i 36 mesi: anche quest’anno una parte della retta dell’asilo nido privato cittadino verrà pagata dal Comune, così come accade per quello comunale. Sono due i servizi di asilo nido che attualmente operano nella città delle palme.

Uno è comunale e conta 14 posti, tutti fruiti da famiglie residenti; in questo caso la retta viene già corrisposta fino al 70% da parte dell’Amministrazione, a valere su fondi interamente comunali.

L’altro asilo nido invece è privato e accreditato secondo le norme vigenti statali e regionali in materia; con questa struttura il Comune stipulerà una convenzione per garantire tariffe di frequenza agevolate. A tal fine sono stati destinati gli oltre € 23.000 assegnati a Bordighera come risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale proprio a titolo di potenziamento del servizio di asilo nido sul territorio.

“Credo che per un’Amministrazione sia doveroso sostenere il servizio di asilo nido e per questo sono particolarmente soddisfatta di poter garantire un aiuto concreto con l’abbattimento delle tariffe. Penso certamente allo sviluppo relazionale ed educativo dei bambini, ma anche al supporto quotidiano per tante famiglie, soprattutto per le madri che desiderano entrare nel mondo del lavoro o tornarvi dopo la maternità.” commenta l’Assessore Martina Sferrazza.