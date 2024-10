Da Bennato a Tosca, da Teresa Parodi a Wayne Scott: questa sera all’Ariston prosegue il viaggio attorno al mondo del Tenco 2024

Il programma della seconda serata del Premio Tenco 2024 mantiene la cifra stilistica dell’esordio. Per il suo cinquantesimo compleanno, la rassegna della canzone d’autore si è regalata un viaggio attorno al mondo fatto di musica, note e storie. E così sarà anche questa sera quando sul palco dell’Ariston saliranno artisti del calibro di Edoardo Bennato, Teresa Parodi, Tosca e Wayne Scott per l’appuntamento dedicato ai Premi Tenco scelti dall’organizzazione.

Come da tradizione, la giornata è stata aperta dalle conferenze stampa nella sede del Club.

Tra i protagonisti Mimmo Locasciulli, storico amico del Tenco, pronto a portare all’Ariston un set intriso di umanità. “Quest’anno faccio una cosa al di là del ritmo, mi avvicino a una umanità diversa - ha detto in conferenza stampa - suonerò accompagnato da mio figlio Matteo e dal quartetto Pessoa che suona gli strumenti costruiti dai detenuti del carcere di Opera con i legni delle barche naufragate dei migranti. Sento il soffio di una umanità più intensa, sono certo che vi piacerà”.

Il Premio Tenco internazionale 2024 andrà questa sera nelle mani di Teresa Parodi, prima donna ministra della cultura in Argentina. “Essere ministra è stato un momento molto importante della mia vita perché in Argentina abbiamo sempre sognato un ministero pensato solo per la cultura, ho avuto l’onore di esserlo ed è stata un’emozione meravigliosa - ha detto nella sede del Club Tenco - in quel periodo ho smesso di fare musica dedicandomi completamente all’attività politica, sono contenta di quello che è stato fatto, ma purtroppo è stata breve perché dopo pochi anni è salito il governo di destra Macri. L’Argentina sta vivendi un momento molto difficile ora con il governo Milei, un governo anarchico di destra che vuole distruggere il ruolo dello Stato e le politiche pubbliche. Per la cultura è un momento molto difficile”.

“Sono contentissima di essere qui - ha concluso Parodi - Sanremo è molto importante in America Latina, i dischi del Festival si attendevano con ansia per poter cantare le canzoni e anche il Premio Tenco è molto importante per il mondo della musica”.

Insieme a Teresa Parodi salirà sul palco dell’Ariston Tosca, finalmente al Tenco dopo due inviti andati a vuoto per colpa del Covid. “Vi voglio molto bene, per me questo luogo è una riserva protetta da amare e coccolare - ha detto Tosca nella sede del Club - c’è bisogno di bellezza, di qualcosa che sia fuori dal tempo, cosa che per me è un complimento. Significa che non è i moda, ma rimane, rimarrà ed è stato. Teresa Parodi è un qualcosa che va oltre qualsiasi cosa, rappresenta quell’arte che non ha tempo e che noi in Italia ci siamo dimenticati. Le donne non devono essere solo fighe e accattivanti, ma avere qualcosa che permetta loro si parlare con intelligenza e cultura”.

Gli appuntamenti inizieranno già dal pomeriggio con una serie di eventi dedicati a Sergio Staino.

Alle 15 al Cinema Ritz la proiezione del film “Satira e sogni” di David Riondino e la presentazione del “Cantastaino” con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri. Alle 18 a Santa Brigida, nel cuore della città vecchia, il concerto “Bobo songs” di Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino con la conduzione di Steven Forti.