Diodato apre, Benvegnù incanta, De Piscopo fa saltare il banco: la prima serata del Tenco 2024 è un viaggio da Sanremo verso il mondo (foto e video)

Cinquanta candeline da spegnere e una storia da portare avanti nel segno della canzone d’autore. Il Premio Tenco apre il sipario sull’edizione del cinquantesimo compleanno accompagnando il pubblico dell’Ariston in un viaggio da Sanremo verso il mondo.

Ad aprire la serata, sulle note della tradizionale sigla “Lontano lontano”, è stato Diodato, targa Tenco per la migliore canzone singola con “La mia terra”, portatore di quell’anima del Sud capace di conquistare quel palco, così pesante, anche in occasioni più pop, dalle parti di febbraio.

A Paolo Benvegnù, sapiente e delicato intrecciatore di parole e note, ispirato dalla sua visione di film senza audio, è andata la targa Tenco per il migliore album in assoluto con “È inutile parlare d’amore”, mentre Tullio De Piscopo ha dimostrato per l’ennesima volta che nel mondo della musica c’è chi sa ‘riempire la stanza’ con la sua sola presenza. Il Club lo omaggia con il premio “I suoni della canzone”, lui ricambia con un set breve ma iconico, da standing ovation. Un po’ chiamata, ma c’è stata.

E poi il ricordo di Sergio Staino nel live del figlio Michele insieme a Fabrizio Mocata e Gianni Coscia, il teatro-canzone di Francesco Tricarico, e le targhe consegnate nelle mani di Setak (migliore album in dialetto con il suo “Assamanù” in abruzzese), Elisa Ridolfi (migliore album opera prima con “Curami l’anima”) e Simona Molinari (migliore album di interprete con “Hasta sempre Mercedes”) nel suo dialogo tra Mercedes Sosa e Maradona. Anche qui, da Sanremo al mondo.

Questa sera il Tenco 2024, quello dei cinquant’anni, prosegue nel suo viaggio portando sul palco dell’Ariston: Edoardo Bennato, Kento, Mimmo Locasciulli, Teresa Parodi, Wayne Scott, Tosca e Francesco Tricarico.