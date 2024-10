Sanremo, la pioggia colpisce il centro di riabilitazione per disabili "Il Gabbiano": allagata la cucina, sul posto i vigili del fuoco

La forte pioggia che ha colpito Sanremo nelle ultime ore ha causato alcuni disagi in città, in particolare in strada Solero, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in due diverse situazioni di emergenza. Il primo episodio ha interessato il Centro di Riabilitazione per Disabili “Il Gabbiano Giovanna d'Arco”, dove l’acqua ha invaso i locali della cucina, rendendola inagibile.

L’allagamento è stato causato dall'intensità della pioggia, che ha saturato i sistemi di drenaggio, impedendo un corretto deflusso delle acque meteoriche. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti e stanno cercando di limitare i danni e ripristinare la sicurezza degli ambienti, assicurandosi che non ci siano ulteriori rischi per la struttura e per le persone presenti all’interno del centro.

Poco distante, sempre in strada Solero, un uomo è rimasto bloccato all'interno della propria auto a causa dell’acqua fuoriuscita da un tombino. L’intasamento delle condutture ha provocato un improvviso innalzamento del livello dell’acqua, che sembrerebbe aver intrappolato il veicolo, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il conducente. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli. Come detto, le operazioni dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso, con il personale impegnato a monitorare la situazione e a risolvere le criticità che potrebbero emergere a seguito delle condizioni meteo avverse.