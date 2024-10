Privato in Rivieracqua, presentate tre offerte sul gong: Claudio Scajola "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

Durante l'assemblea dei Sindaci di ieri sera a Villa Nobel, il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha evidenziato nuovamente i tre principali problemi che affliggono il territorio: rifiuti, acqua e trasporti. In particolare, si è soffermato sul tema dell'acqua, annunciando importanti novità per la privatizzazione di Rivieracqua, la società pubblica che gestisce il servizio idrico provinciale.

"A mezzogiorno, sono arrivate tre offerte per la privatizzazione di Rivieracqua - ha detto - e, se non fosse arrivato nulla, avremmo dovuto affrontare una situazione non facile". Le offerte sono state presentate da tre importanti società italiane: Iren, A2A di Brescia e Acea del Lazio. Il presidente ha inoltre spiegato che, per rispettare la scadenza del 31 ottobre imposta dal concordato preventivo approvato con difficoltà dal tribunale di Imperia, è stato avviato un avviso di soli sette giorni per la valutazione delle offerte. "Se non rispettiamo queste scadenze, salta il concordato. Questo significherebbe la chiusura di 500 piccole aziende e la perdita di lavoro per decine di dipendenti. È una situazione delicata, con scadenze molto rigide, ma oggi vedo la luce in fondo al tunnel".

Scajola ha poi ricordato come la società sia in una situazione critica, con una gestione complessa da riorganizzare. "Abbiamo nominato un amministratore unico, scelto attraverso la valutazione di curricula, che arriva da Milano e sta cercando di mettere ordine. Abbiamo fatto una società snella, con un lavoro che nel complesso considero positivo". Ha inoltre fatto presente come le concessioni fossero scadute da anni e che si è cercato di evitare di presentare esposti per mantenere un clima costruttivo. Nonostante le difficoltà, il presidente ha espresso ottimismo: "Con l'arrivo delle tre offerte, speriamo che una di queste sia valida. Mi pare che vediamo l'orizzonte e possiamo guardare avanti con maggiore fiducia".