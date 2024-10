Sanremo: incontro del sindaco Mager con il Coc (Centro Operativo Comunale). Le scuole restano aperte (Foto)

Questo pomeriggio il sindaco Alessandro Mager ha riunito il personale del Centro Operativo Comunale in un vertice in cui è stata valutata l’evoluzione metereologica delle prossime ore che prevede il fronte principale delle precipitazioni esaurirsi durante la notte, con un progressivo miglioramento nella mattinata di domani e un passaggio in allerta gialla dalle ore 8.

Alla luce di tutto ciò, si è quindi ritenuto che domani le scuole possano rimanere regolarmente aperte.

Si ricorda di adottare le misure di autoprotezione previste in allerta meteo e che le squadre del COC saranno operative e presenti sul territorio per tutta la durata dell’allerta arancione.

In caso di bisogno, contattare il Pronto Intervento al numero 800 602 800.