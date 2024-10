Anche i fiori di Sanremo al G7 Inclusione e Disabilità (foto)

L’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) ha offerto la sua partnership al G7 Inclusione e Disabilità, il primo a livello ministeriale dedicato a questi temi, svoltosi in questi giorni in Umbria ad Assisi e al Castello di Solfagnano e conclusosi ieri (16 ottobre), con la presentazione della Carta di Solfagnano (PG).

Il palco nella Piazza Inferiore della Basilica utilizzato nella giornata d’apertura del meeting (14 ottobre), con l’accoglienza delle delegazioni ministeriali, è stato infatti decorato con le installazioni floreali creati dalle flower designer Affi Mara Verbena, di Fior di Verbena (San Marino) e Nunziatina Di Nunzio di Hera Fiori (Spoltore PE). Composizioni floreali protagoniste anche negli ambienti e le sale del Castello di Solfagnano (15-16 ottobre) utilizzati per la riunione ministeriale e i 6 panel a cui hanno partecipato i 160 delegati del G7 Inclusione e Disabilità.

Per realizzare tutte le tipologie di composizione e decoro sono stati utilizzati esclusivamente fiori italiani autunnali, da filiera corta, naturale e sostenibile coltivate da soci Affi. In particolare oltre duemila tra gerbere, anthurium, garofani, celosie, bacche di rose in varietà e rami stabilizzati di eucalipto, faggio, pennisetum. A fornirle, gratuitamente, le cooperative 3 Ponti (Sanremo), Coop del Golfo (Napoli), Flora Pompei (Napoli), Flor-Export (Viareggio) Agricola Florentia (Vibo Valentia).

“Il G7 svoltosi in Umbria ha uno straordinario valore sociale, culturale e umano. Dobbiamo ringraziare il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, per la piena disponibilità con cui ha accolto la nostra offerta di sostegno al meeting - spiegano Cristiano Genovali e Mara Verbena, rispettivamente presidente e vicepresidente Affi – i fiori sono e rappresentano la bellezza e in questo contesto ricordano anche come la dimensione della bellezza, del rapporto con natura e ambiente, debbano far parte di ogni percorso di inclusione”.

Tutti i fiori utilizzati al G7 Inclusione e Disabilità sono identificati dal marchio “Fiori Italiani”. Il Brand creato da Affi per promuovere e fare conoscere le produzioni florovivaistiche del nostro Paese e garantire l’acquisto di fiori sempre da filiera corta, green e sostenibile.