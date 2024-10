Missione popolare, a Vallecrosia 'Lectio Divina' con il vescovo Antonio Suetta (Foto)

Un momento di lettura, ascolto, meditazione e preghiera verrà proposto domani, il 18 ottobre, alle 20.45, nella chiesa di San Rocco a Vallecrosia. E', infatti, prevista una Lectio Divina con Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, incentrata su "Il cristiano oggi, segno di speranza".

Proseguono i momenti di fede e fraternità interparrocchiali, nei comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo, organizzati in occasione della 'Missione popolare' in attesa del Giubileo. "Il tema della Lectio Divina sarà la speranza e il cristiano come segno di speranza nei nostri territori" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Il vescovo Suetta, per l'occasione, verrà a condividere con noi il pensiero".

"Le comunità delle parrocchie di Vallecrosia (San Rocco, Maria Ausiliatrice e Vallecrosia Alta), San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo si riuniranno, perciò, intorno al vescovo per un momento di riflessione sulla speranza. Un'occasione per pregare e ascoltare la parola di Dio" - dice don Rito - "L'iniziativa rientra negli eventi organizzati per la missione popolare in preparazione del Giubileo".

Inoltre, sempre venerdì 18 ottobre, nel pomeriggio sono in programma alle 15.30 a Casa Rachele santa messa e unzione dei malati.