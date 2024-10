Elezioni, Erica Martini (Indipendenza!): "Non solo critiche ma proposte"

Erica Martini, candidata alle elezioni regionali della Liguria per il movimento "Indipendenza!" nei collegi di Genova ed Imperia, esprime alcune proposte sul trasporto ferroviario nel Ponente Ligure.



I temi sono due: Il primo è relativo alla modernizzazione dell'arteria ferroviaria Genova Ventimiglia con spostamento a monte della tratta Andora-Finale Ligure e conseguente aumento della velocità commerciale; il secondo riguarda la rivalorizzazione della linea del Tenda, la Ventimiglia-Cuneo-Torino.



"Per quanto riguarda la conclusione dei lavori per il raddoppio dei binari fra le stazioni di Andora e Finale Ligure, continua Erica Martini - l’ex candidata sindaco di Sanremo - avendo già superato la fase progettuale si è passati alla fase relativa ai permessi sui terreni demaniali e privati dove passerà fisicamente la nuova linea. Siamo d'accordo sulla necessità di realizzare questa nuova linea.

Sono diversi decenni che il ponente attende la risoluzione di questa fondamentale arteria ferroviaria necessaria non solo per il traffico interno ma anche per quello internazionale, ponendo finalmente fine a questo isolamento Ligure ormai diventato inaccettabile. Aggiungiamo altresì, che invece siamo contrari alla dismissione (come avvenuto per la tratta da Bordighera ad Andora, inaugurata nella totalità pochi anni fa), della vecchia linea, attualmente in funzione, quella appunto fra Andora e Finale. Il nuovo tracciato dovrebbe essere utilizzato per le velocità commerciali più elevate con poche fermate. Mentre riteniamo che sia un grosso errore chiudere la vecchia tratta, in quanto potrebbe essere utilizzata per il traffico locale, pendolare, e turistico come metropolitana di superficie. Non va ripetuto lo stesso errore delle passate amministrazioni commesso sulla Bordighera-Andora!incalza Erica Martini dell’esecutivo del movimento Indipendenza! La ciclabile costruita sul vecchio sedime ferroviario basta ed avanza! Gli spazi in Liguria, come sappiamo, sono risicati e sarebbe un ulteriore spreco ed un danno inimmaginabile alla mobilità locale".



"Quindi diciamo assolutamente no alla chiusura della vecchia linea, anzi, chiediamo che venga effettuata una lieve modernizzazione per consentire lo spostamento di studenti e lavoratori sulla tratta costiera. Per quanto riguarda la linea del Tenda, la riteniamo, specifica la candidata alle elezioni regionali della Liguria per il movimento "Indipendenza!" Erica Martini, di grande interesse strategico e che debba assolutamente essere valorizzata, auspichiamo inoltre, che la Regione Liguria in accordo con la Regione Piemonte faccia pressioni per la inevitabile modernizzazione della linea necessaria per i collegamenti con il basso Piemonte e Torino-conclude Erica Martini delegata Naz. del dipartimento Difesa del diritto alla salute del cittadino".