Elezioni, 'Alleanza Verdi Sinistra' presenta i suoi candidati alle regionali di fine mese

Alleanza Verdi Sinistra presenta per la prima volta, tutti insieme, i suoi quattro candidati alla carica di Consigliere Regionale nella Circoscrizione della Provincia di Imperia, in vista delle imminenti elezioni del 27 e 28 ottobre, dove di presenterà nella coalizione a sostegno di Andrea Orlando Presidente.

Si tratta di:

- Jacopo Colomba, 35 anni e capolista per Sinistra Italiana, operatore umanitario per WeWorld Onlus a Ventimiglia ed esperto legale in diritto d'asilo;

- Roberto Amoretti, 64 anni e testa di lista per Europa Verde, architetto urbanista ed Assessore del Comune di Civezza;

- Daniela Lantrua, 68 anni e membro di Europa Verde, restauratrice beni architettonici ed ex Presidente di Legambiente in Valle Argentina;

- Marcella Rognoni, 59 anni, capo del Sistema bibliotecario di Ateneo Unige e membro del Comitato Provinciale di Sinistra Italiana.

"Una composizione eterogenea e positivamente plurale - spiegano da Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Imperia -, in grado di riflettere e rappresentare significative esperienze professionali, politiche amministrative, unite al mondo dell'associazionismo e del civismo locale. L'appuntamento con i candidati e le candidate di Avs sarà venerdì 18 ottobre alle 18.30 per un aperitivo presso il Bar Smile in Via Roma 30 a Sanremo. Sarà un'occasione importante per la cittadinanza dell'estremo ponente per scoprire e discutere insieme ai candidati le proposte messe in campo per la Liguria in tema di salute, lavoro, istruzione, giustizia sociale e tutela del territorio".