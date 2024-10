Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



11.00. Tenco 2024: Master class per le scuole su Pino Daniele: con Carmine Aymone, Tullio De Piscopo, Fausta Vetere. Teatro Ariston (più info)

15.30.Tenco 2024: Tavola rotonda ‘Resistenza, canto popolare e canzone d'autore’ con Emanuele Felice, Daniele Fumagalli, Alessio Lega, Conduce Steven Forti + ‘Lo Straniero ritrovato’ con Michele Gazich e Federico Sirianni. Sede del Club Tenco, Ex Stazione (più info)

18.00. Tenco 2024: concerto di Andrea Tarquini ‘Le canzoni di Stefano Rosso’. Presenta Steven Forti. Ex chiesa Santa Brigida, Pigna (più info)

21.00. Tenco 2024: concerto ‘Cantautori al festival’, scritto e narrato da Sergio Secondiano Sacchi con la voce di Sighanda insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretto e arrangiato da Pino Jodice. Presenta Steven Forti. Teatro del Casinò (più info)

IMPERIA



10.00 & 11.00. ‘La musica come linguaggio universale’: laboratorio di musica gratuito organizzato da Anffas Imperia per favorire l’integrazione di persone con disabilità e di origine migratoria, insieme ad altre persone con disabilità, attraverso la musica (due gruppi). Anffas Onlus in Via Porta Nuova 1, a Porto Maurizio (ogni mercoledì mattina), info 393 9627514

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

15.00. ‘The Fireman & Easy Street’: cine-concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo per tutta la famiglia con Paul Lay, Pianoforte. Il programma include: proiezione di film di Charlie Chaplin. Auditorium Rainier III (più info)

18.30. Per la ‘XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo’, ‘Parole e Musica: la lingua italiana nella musica internazionale’: spettacolo ideato da Alberto Colman con i cantautori Alessio Colombini e Franco Fasano. Evento a cura dell’associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco. Theâtre des Variétés (non soci 15 euro), info +377 97 708947



GIOVEDI’ 17 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Tenco 2024: conferenze stampa con gli artisti. Conducono Steven Forti e Antonio Silva. Sede Clube Tenco nell’ex stazione (più info)

15.00. Tenco 2024: ‘Primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica di qualità’: dibattito sulla canzone d’autore. Moderano: Andrea Scanzi, Stefano Senardi e Paolo Talanca. Sede del Club Tenco, Ex Stazione (più info)



15.30 & 16.30. Per ‘Ottobre Rosa’, pomeriggio di ginnastica dolce, a cura dei fisioterapisti di ASL1 per migliorare l’elasticità articolare, favorire il rinforzo muscolare e prevenire le patologie correlate alla vita sedentaria. Sala del Melograno al Palafiori Sanremo, Via Marsaglia 70 (evento gratuito rivolto alle donne over 50), adesioni allo 0184 536 544 (anche il 24 e 31 ottobre)

18.00. Tenco 2024: concerto di Giovanni Block. Presenta Steven Forti. Ex chiesa Santa Brigida, Pigna (più info)

21.00. 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore. Presentano Francesco Centorame e Antonio Silva con Paolo Benvegnù (Targa Tenco), Tullio De Piscopo (Premio ‘I suoni della canzone’), Diodato (Targa Tenco), Simona Molinari (Targa Tenco) con Special Guest Cosimo Damiano Damato, Elisa Ridolfi (Targa Tenco), Setak (Targa Tenco), Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino, Francesco Tricarico, Alberto Zeppieri (Targa Tenco). Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

15.30-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



19.00-21.00. ‘Le cose andavano meglio prima?’: conferenza organizzata dall'associazione filosofica ‘Les Rencontres Philosophiques di Monaco’ a cura di Robert Maggiori, filosofo e membro fondatore di Les Rencontres Philosophiques, con la partecipazione di ospiti quali Cynthia Fleury, filosofa e psicoanalista, e David Djaïz, alto funzionario e saggista. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. ‘Le Schpountz’: spettacolo teatrale con Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, David Malartre, Milena Marinelli, Jean-Benoît Souilh. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 18 OTTOBRE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Tenco 2024: conferenze stampa con gli artisti. Conducono Steven Forti e Antonio Silva. Sede Clube Tenco nell’ex stazione (più info)

15.00-22.40. 1ª tappa del 71° Rallye Sanremo valido per il massimo campionato italiano ed europeo di specialità (parco assistenza sul Lungomare Italo Calvino). Partenza da corso Imperatrice e arrivo in piazza Colombo (info e programma a questo link)

15.00. Tenco 2024: proiezione film su Sergio Staino’Satira e Sogni’ di David Riondino + presentazione ‘Cantastaino’ con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri. Cinema Ritz (più info)

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), in collaborazione con Uni Tre Sanremo, nell’ambito del centenario del Surrealismo, la storica dell’Arte Federica Flore relaziona su ‘Introduzione al Movimento. I principali temi. Una dedica alla fotografia’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



17.00. Per ‘Ottobre di Pace’, ‘Auroville, città dell'utopia’: incontro con Francesco Villano, giornalista pubblicista. Esperto di storia delle religioni, di religioni comparate e di politica dell'Asia e dell'Africa, si occupa da più di trent’anni di dialogo interreligioso ed interculturale. Palazzo Roverizio, ingresso libero



17.00. Festival internazionale di Scacchi (1ª edizione) organizzato A.S.D. Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’ con la partecipazione di 64i giocatori nazionali e internazionali. Chiesa Luterana di Corso Garibaldi, fino al 20 ottobre (brochure)

18.00. ‘Bobo Songs’: concerto di Gianni Coscia, Fabrizio Mocata e Michele Staino. Conduce Steven Forti (più info)

21.00. 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore. Presentano Francesco Centorame e Antonio Silva con Edoardo Bennato (Premio Tenco 2024), Mimmo Locasciulli (Premio Tenco 2024), Kento, Teresa Parodi (Premio Tenco 2024), Wayne Scott, Tosca, Francesco Tricarico. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



17.30-19.00. Secondo incontro del 31° corso di formazione per volontari organizzato dall’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Imperia in collaborazione con l’ASL 1 Imperiese (8 incontri il martedì e venerdì fino all’8 novembre). Aula Magna dell’Ospedale, info e pre-iscrizioni 339 8113668

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II (info e prenotazioni a questo link)

OSPEDALETTI

21.00. Corso di Astronomia pratica: seconda lezione dal titolo ‘Astri vagabondi: osservare Luna e Pianeti. Attività riservata agli iscritti al corso’. Sala polivalente ‘La Piccola’



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



18.00. Presentazione in anteprima internazionale del libro ‘Quattro Ipotesi sull’Origine del Linguaggio – Dalla comunicazione animale alla parola’del giornalista e divulgatore scientifico Lorenzo Pinna. Dialoga con l’autore Marinella d’Amico Pallesi, PhD con tesi su ‘Il Linguaggio’. Modera l’Architetto Italo Muratore, Presidente dell’OdP-TRIF. Auditorium dell’Agora, Maison Diocésaine de Monaco, ingresso libero ma consigliata la prenotazione a segreteria@odp-trif.org



20.00. ‘Le Schpountz’: spettacolo teatrale con Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, David Malartre, Milena Marinelli, Jean-Benoît Souilh. Théâtre des Muses (più info)



NICE



20.30. ‘Les Quatre Saisons’ di Antonio Vivaldi: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice diretto dal M° Gilbert Bezzina. Eglise Saint-François-de-Paule, en face de l’opéra (più info)





SABATO 19 OTTOBRE



SANREMO



7.00-16.40. 1ª tappa del 71° Rallye Sanremo valido per il massimo campionato italiano ed europeo di specialità (parco assistenza sul Lungomare Italo Calvino). Partenza da piazza Colombo e arrivo in corso Imperatrice (info e programma a questo link)

9.00 & 16.00. Festival internazionale di Scacchi (1ª edizione) organizzato A.S.D. Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’ con la partecipazione di 64i giocatori nazionali e internazionali. Chiesa Luterana di Corso Garibaldi, fino al 20 ottobre (brochure)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Tenco 2024: conferenze stampa con gli artisti. Conducono Steven Forti e Antonio Silva. Sede del Club Tenco nell’ex stazione (più info)

14.30-23.40. 1ª tappa del il 39° Rally Sanremo Storico valido per il massimo campionato italiano ed europeo di specialità (parco assistenza sul Lungomare Italo Calvino). Partenza da corso Imperatrice e arrivo in piazza Colombo (info e programma a questo link)

15.00. Tenco 2024: presentazione dei libri produzioni Tenco: ‘L’ultimo Buscadero’ Ricordo di Paolo Carù. Partecipano Guido Giazzi, Andrea Parodi + presentazione disco ‘Forty eight’ di Wayne Scott. Presenta Sergio Secondiano Sacchi + presentazione libro ‘Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia’ di Paolo Talanca. Conduce Steven Forti Sede del Club, Ex Stazione (più info)

17.00. Evento musicale benefico ‘Note solidali’ per gli animali a favore del canile-gattile di Sanremo con esibizione dei musicisti Vitaliano Gallo (fagotto) e Cristina Noris (clarinetto). Interventi a cura di Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, e Stefano Modena, guardia zoofila e presidente E.N.P.A. Sanremo. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Tenco 2024: Concerto di Wayne Scott ‘Forty-eight - 11 canzoni di Lucio Quarantotto’ con Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angapiemage Persico e Michele Staino. Presenta Steven Forti. Ex chiesa Santa Brigida, Pigna (più info)

21.00. 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore. Presentano Antonio Silva e Francesco Centorame con Simone Cristicchi e Amara, Filippo Grazian, Jurij Ševčuk (Premio Tenco 2022), Irene Buselli, Francesco Tricarico, Caterina Caselli (Premio Tenco per l’operatore culturale), Samuele Bersani (Premio Tenco). Consegna del Premio Siae. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’, mercato di Antiquariato e Arte nel centro storico di Imperia Oneglia

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



17.30. Per i festeggiamenti del Centenario di Imperia, presentazione del nuovo volume ‘Palazzo Comunale e dintorni’ a cura degli storici Maria Teresa Anfossi e Gianni De Moro. Sala Consiliare di Palazzo Civico



21.15. ‘L’arroganza del pisello’: concerto-racconto a cura di Ars Populi che affronta con ironia e profondità il tema della parità di genere e della lotta contro la violenza sulle donne. Teatro dell’Attrito

21.30. Per i festeggiamenti del Centenario di Imperia, spettacolo ‘Cacelotti e Ciantafurche’, scritto da Lucetto Ramella nel 1978 e messo in scena dalla compagnia ‘Ramaiolo in scena’, diretta da Alessandro Manera, che rievoca la storica rivalità cittadina e ha già appassionato gli imperiesi in passato. Teatro Cavour, anche domani, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria QUI



VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, Dario Maltese presenta il suo libro ‘Les Italiens’ (Rizzoli). Modera l’incontro Mara Ferrero, Dirigente Scolastica del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del pianista Leonardo Ferretti Gallino, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Sauro’. Le letture dell’attrice Nicole Ghirardi. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Stelle cadenti Autunnali’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link



PIGNA



9.45. Tour guidato da Laura Rebaudo (guida ambientale) con giro delle Chiese più importanti dove sono custoditi quadri di valore assoluto soprattutto del pittore Canavesio, alla grotta della Madonna di Lourdes, un antico forno e frantoio. A fine mattinata buffet preparato dalla Comunità di Pigna. Service a cura del Lions Club Ufficiali d'Italia Sanremo Alpi marittime con intero ricavato devoluto al Parroco di Pigna per la ristrutturazione della Chiesa

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Inaugurazione della mostra fotografica di Roberto Negrini ‘Dalla Terra al Cielo’. Locali ‘U Bastu’, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00-12.00. ‘Dalla salute della terra alla salute dell'uomo’: viaggio alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale a cura di Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone. Sala Polivalente

FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Monaco Science Festival’: giochi, attività interattive per famiglie, un escape game a tema scientifico e numerose dimostrazioni. Centro Commerciale di Fontvieille, ingresso libero (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



20.00. ‘Le Schpountz’: spettacolo teatrale con Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, David Malartre, Milena Marinelli, Jean-Benoît Souilh. Théâtre des Muses (più info)

NICE



15.00 & 20.30. ‘Molière’: spettacolo musicale che riunisce cantanti, slammer, rapper, ballerini, attori e musicisti sul palco in ambientazioni e costumi del XVII secolo. Palais Nikaïa (info e prenotazioni a questo link)



DOMENICA 20 OTTOBRE



SANREMO



9.00 & 15.00. Festival internazionale di Scacchi (1ª edizione) organizzato A.S.D. Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’ con la partecipazione di 64i giocatori nazionali e internazionali. Cerimonia di premiazione alle h 19. Chiesa Luterana di Corso Garibaldi (brochure)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.30-17.45. 2ª tappa del il 39° Rally Sanremo Storico valido per il massimo campionato italiano ed europeo di specialità (parco assistenza sul Lungomare Italo Calvino). Partenza da piazza Colombo e arrivo in corso Imperatrice (info e programma a questo link)

15.30. Per ‘Famiglie in pigiama’, ‘Il menù della felicità: Nutrizione e benessere per bambini speciali’: evento tenuto da specialisti a sostegno a famiglie con bambini affetti da patologie. Sala conferenze del Forte di Santa Tecla (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



21.00. In occasione del 150º anniversario della nascita di Ettore Petrolini, rappresentazione di ‘Chicchignola’, celebre opera di Petrolini, con Massimo Venturelli, Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale, Carlotta Proietti. Regia di Massimo Venturiello. Teatro dell'Opera del Casinò, info e prenotazioni 0184 595273



IMPERIA

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



18.00. Per i festeggiamenti del Centenario di Imperia, ‘Imperiesi nella Storia’, un viaggio attraverso le figure di spicco della storia cittadina e dei suoi antichi borghi. L’incontro, ideato da Giorgio Ginori e Gianfranco Aliprandi + intermezzi musicali, con ospite d’eccezione l’arpista e compositrice Cecilia Chailly. Oratorio di San Pietro al Parasio

21.30. Per i festeggiamenti del Centenario di Imperia, spettacolo ‘Cacelotti e Ciantafurche’, scritto da Lucetto Ramella nel 1978 e messo in scena dalla compagnia ‘Ramaiolo in scena’, diretta da Alessandro Manera, che rievoca la storica rivalità cittadina e ha già appassionato gli imperiesi in passato. Teatro Cavour, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria QUI

VENTIMIGLIA

10.00-13.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958

BORDIGHERA



9.30-13.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: E-Bike escursione in strada Bordighera - Bussana - Bordighera, by Discover Riviera (noleggio 45 euro, con mezzi propri 15 euro). Ritrovo presso Ufficio IAT Via Vittorio Emanuele 172, prenotazione: +39 393 2477637

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

8.00. VII edizione della Stracamporosso – 4° memorial 'Monica Ligustro’. Evento sportivo a cura si ACEB. Ritrovo al Palatenda in località Bigauda (info e iscrizioni a questo link)

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Festa della Madonna delle Grazie con Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Mostra fotografica di Roberto Negrini ‘Dalla Terra al Cielo’. Locali ‘U Bastu’, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

9.30. Swimrun Cote d'Azur: gara di resistenza che prevede l'alternanza di tratti di nuoto in mare (5 km) e tratti di corsa su sentieri costieri (25 km). Evento riservato a persone allenate e in buone condizioni fisiche. Arrivo al porto di Beaulieu-Sur-Mer, attraversando le città di Saint-Jean Cap Ferrat e Villefranche-sur-Mer (più info)

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



16.30. ‘Le Schpountz’: spettacolo teatrale con Axel Blind, Arthur Cachia, Patrick Chayriguès, David Malartre, Milena Marinelli, Jean-Benoît Souilh. Théâtre des Muses (più info)



18.00. ‘Omaggio a Shostakovich’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Nathalie Stutzmann con Xavier de maistre, Arpa. Musica di Mazzoli, Mossolov e Šostakovich. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



15.00. ‘Molière’: spettacolo musicale che riunisce cantanti, slammer, rapper, ballerini, attori e musicisti sul palco in ambientazioni e costumi del XVII secolo. Palais Nikaïa (info e prenotazioni a questo link)



SAINT-PAUL DE VENCE

10.00-18.00. Festa della Vendemmia e della Castagna 2024: mercato dei produttori locali, vini e prodotti locali (miele, vino, formaggi, salumi, olio d'oliva, foie gras, socca, salumi, fiori di zucca, acqua di lavanda e oli essenziali) + degustazione di vin brulè e castagne di Collobrières + ristorazione in loco + giro in pony per bambini + atmosfera musicale. Place De Gaulle (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate