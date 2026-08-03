Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 3 AGOSTO

SANREMO



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Kamishibai – Il Rospo e le Ninfee: lettura e attività per bambini dai 3 ai 6, Biblioteca Civica ‘F. Corradi’, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria +39 0184 580723

18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto

18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi: swing al Parco Franco Alfano (locandina)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dall’‘Acousting Duo’, duo strumentale con Nadia Fascina al violoncello e Marco Boeri alla chitarra, che propone arrangiamenti raffinati e suggestivi dei successi del songwriter inglese Sting (Ex Police) e brani dal repertorio latino-americano e jazz. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. ‘Canta Con Noi Nazionale’: spettacolo musicale con interpretazione di brani festivalieri durante il quale saranno rivolte domande al pubblico che dovrà indovinare il titolo del brano prima di ogni performance. Evento a cura dell’associazione ‘Viva Armea’. Piazza San Siro



21.00. Anteprima nazionale di ‘Arriva Lucilla’, il nuovo spettacolo della Fatina del Sole, amatissima da milioni di bambini. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro aperto’, Marino Bartoletti presenta ‘Caro Lucio ti scrivo’. Piazza Antica dell’Ospizio



VENTIMIGLIA



18.30. Yoga bimbi al Belvedere Resentello



21.30. ‘Il meglio di... Franco OH Franco’: spettacolo di cabaret con Franco Neri. Apre la serata il cantautore ventimigliese Sandro Sansò. Belvedere Resentello



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural Stretch alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Camminata Mindfulness alle 18.00 (partenza dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena) (fino al 31 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI

9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



17.00. ‘Letture sotto l’ombrellone’: evento dedicato ai bambini con Patrizia Massano. Bagni Manolicia, info 3475727341



RIVA LIGURE



21.00. Musica Pop - R&B con Alessia Cava & Alberto Garassino. Via Martiri della Libertà, Lato Ponente

SANTO STEFANO AL MARE



18.30. ‘Aperitivo sul Mare’: serata all’insegna della musica, dell’aperitivo e del relax con protagonista Enzo Testini, in arte DJ Tex (evento aperto sia agli ospiti dell’hotel sia al pubblico esterno). Aregai Marina Hotel & Residence (tutti i lunedì fino al 31 agosto)



21.00. Per la Rassegna Lunedì Bimbi, ‘La Nave Fantasma’: spettacolo Puppet. Piazza Baden Powell

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Spider-Man: Brand New Day’. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)

SAN LORENZO AL MARE



10.30. Acquagym con Barbara. Spiaggia della Chiesa

21.00. Yoga sotto le Stelle con Caterina e Barbara presso la Statua Sirenetta (evento gratuito, indossare vestiti comodi, portare il proprio tappetino), info Spazio Garuda 0183 681995

21.00. Cinema all’aperto per bimbi e famiglie. Piazza Marvaldi



DIANO MARINA



21.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Show musicale e di animazione con Gianni Rossi, tra hit estive e grandi successi internazionali. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

21.00. ‘Fiabe da Colorare’: evento dedicato ai bambini residenti e turisti a cura di due giovani universitarie: Viola De Felice e Alice Gizzi. Anfiteatro-Giardini Marco Polo sul lungomare delle Nazioni



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto

ENTROTERRA

BAJARDO

17.00. Presentazione del libro di Tito Melchiorre ‘Sotto il tetto dei Piccioni’. Chiesetta di San Rocco

PIGNA

17.00. Giornata per bambini: Giochi antichi (Cena su prenotazione). Centro Storico



SOLDANO



19.00. 'Rossese Experience Week', viaggio tra gusto, arte, musica, natura, storia e tradizioni in un percorso di esperienze pensate per raccontare il territorio attraverso il suo vino più rappresentativo: Trekking tra i vigneti, degustazione e osservazione delle stelle, Show cooking con degustazione, esperienza di ipnosi e vino, visite guidate nel borgo. Piazza San Giovanni, fino al 7 agosto (il programma nella brochure)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton:concerto di Marie-Laure Garnier (Soprano) e Celia Oneto Bensaid (Piano). Palazzo d'Europa (più info)



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto gratuito dell’ensemble ‘Sirba Octet’. Esplanade des Sablettes (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 4 AGOSTO



SANREMO

9.30-10.30. Per Agosto nei Parchi, Mum and Baby ai Giardini Villa del Sole (locandina)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, Life Long Training nei Giardini Villa Ormond, parte alta piazzale della villa (locandina)



18.30. ‘Estate al Porto’: programma di intrattenimento gratuito dedicato a cittadini, turisti e attività economiche del territorio che accompagnerà l'estate sanremese ogni martedì di luglio e agosto nella suggestiva cornice del Porto Vecchio con intrattenimento musicale a cura di Massimo D’Alessio. Corso Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in area pedonale (tutti i martedì di luglio e agosto)



20.00-22.00. ‘Pigiama party in biblioteca’: evento per ragazzi da 7/11 anni (Dress code: pigiama e ciabatte). Biblioteca Civica ‘F. Corradi’, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria +39 0184 580723

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)

VENTIMIGLIA



18.00. Artigianato in passeggiata al Belvedere Resentello

21.00-22.00. Serate di Pilates gratuite tenute dall’istruttrice professionale Nigheja Veronesi, diplomata alla Scala di Milano e certificata insegnante di Pilates Csen, e organizzate dalla palestra Wellfit Center di Ventimiglia e Pro Loco Intemelia 26. Passeggiata Oberdan, Belvedere Resentello (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio Muscolare alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Power Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) (fino al 25 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, ‘Love Circus’ di Amaranta e Tamarindo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



17.00-24.00. I Colori dell’Arte: mercatino di artigianato e aziende agricole a cura dell’Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.30. ‘E…state in forma’: animazione a cura di Happiness Asd. Pista ciclabile



TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)

21.30. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘La Color Dance di Fortunello e Marbella: serata di animazione con uno spettacolo in grande stile per grandi e piccini. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Maria Luisa Alberico presenta ‘Abbeccedario Dionisiaco’ e Tiziana Martino ‘De.co.: il racconto di un territorio’. Conduce Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Disclosure Day’ di Steven Spielberg. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



SAN LORENZO AL MARE



16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)

21.00. Spettacolo per bimbi ‘Uno spettacolo per due’ del Duo Kida. Piazza Marvaldi

DIANO MARINA



21.00. ‘Diano in Musica’: musica live nel centro cittadino a cura di Banda Musicale Città di Diano Marina



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto

21.30. Per la 63° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Fabrizio Bosso – tromba, Bebo Ferra – chitarra. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO

21.00. Serata cinema nella Sala Cinema Castello

COSTARAINERA



9.00. Ginnastica dolce con Barbara al Parco Novaro

19.30. Escursione guidata nel borgo con Barbara Campanini guida GAE. Ritrovo nel centro storico



DOLCEACQUA



21.00. ‘Jockers Blues Band’. Storia ed aneddoti dell’evoluzione del blues. Piazza Mauro

DOLCEDO

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Per le vie del Borgo’, viaggio nella musica composta fra '800 e '900 ed eseguita con al violino da Silvia Mazzon e all'arpa da Davide Burani. Piazza San Tommaso



PERINALDO



19.00. Festa dell'Amicizia Italia-Cuba: cucina, folklore e musica del caraibe. Centro storico



SOLDANO



20.00. 'Rossese Experience Week', viaggio tra gusto, arte, musica, natura, storia e tradizioni in un percorso di esperienze pensate per raccontare il territorio attraverso il suo vino più rappresentativo: Trekking tra i vigneti, degustazione e osservazione delle stelle, Show cooking con degustazione, esperienza di ipnosi e vino, visite guidate nel borgo. Fino al 7 agosto (il programma nella brochure)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘Luce dell'Abisso - Il canto dell'oceano’ con protagonista l’azienda Aquarêve (Francia). Baia della città (più info)

MENTON



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di Leonidas Kavakos (Violon), Enrico Pace (Piano). Sagrato della Basilica Saint-Michel Archange (più info)



NICE



19.00. ‘Raggamuffin Festival’ (1ª edizione): serata di reggae e hip-hop guidata da L'Entourloop, il primo headliner di un programma che riunirà quattro artisti. Théâtre de Verdure, Jardin Albert, (più info)



20.00. Nice Classic Festival: concerto ‘Impulsi romantici e trasparenze’ con Thierry Amadi, Liza Kerob e Cécile Subirana. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

SANREMO

10.00-18.00. ‘Salute e Bellezza per la tua pelle’: evento gratuito dedicato alla Skin Care e alla Protezione Solare a cura della Farmacia Salus. Secondo appuntamento con con Lierac e Phyto, Masterclass rituali di bellezza viso e capelli da provare sul momento + corner solari e panel informativo. Bagni Euro Nettuno, Lungomare Vittorio 23, prenotazione postazione 328 457762 (Terry)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, balli latino americani a Villa del Sole (locandina)



19.00. Intrattenimento musicale del ‘New Vibes Trio’. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, ‘Summer Cocktail Party’: serata esclusiva a bordo piscina affidata alle sonorità del ‘Elicorda Jazz Trio’ composto da Elisa Arnaldi alla voce, Davide Fusi al pianoforte e Mauro Demoro al contrabbasso. Attraverso arrangiamenti originali in chiave jazz e swing, il gruppo dà nuova vita a brani noti del repertorio popolare e d’autore, valorizzandone le melodie e le atmosfere con eleganza e gusto stilistico. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Laboratorio artistico ‘Il bosco incantato. Animali e folletti’ (anni 6-12). Piazza Nota (prenotazione obbligatoria)

21.30. ‘Carmen’: balletto in due atti su musiche di Georges Bizet liberamente ispirato alla novella di Prosper Merimee e messo in scena dal Balletto di Milano. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

22.00. ‘Sanremo Rock ‘N’ Roll Live Party’ by Ramon Rossi: una serata di puro rock and roll live con i grippi: Riffraff Ac-Dc official tribute band + Skeletoon original italian metal band + Trip on original italian hard rock band. Pian di nave, ingresso gratuito

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.30. Concerto dell’orchestra ‘Mariella Group’. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE

21.00. ‘I Mercoledì d’Estate’: Street food, Musica, Artigianato e Sport. Lungomare (fino al 19 agosto)



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Pilates alla Rotonda di Sant'Ampelio h 7.50 + Total Body h 8.30 alla Rotonda di Sant'Ampelio + Laboratorio Musicale alle 18.00 presso il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina (fino al 26 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agost

21.30. ‘Stelle sul Mare 2026 – Lo Spettacolo del Cielo di Agosto’: osservazione del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



21.30. Balliamoci l’estate: musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.15. Bim Bum Bam: gonfiabili per i bambini. Via Martiri della Libertà



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. ‘Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezz’estate’: spettacolo itinerante del Teatro dell’Albero tra vicoli, piazzette e personaggi goldoniani con protagonisti Loredana De Flaviis, Paolo Paolino, Franco La Sacra, Teresa Gandolfo, Daniela Di Gregorio, Vincenzo Genduso, Consuelo Benedetti, Fabio Coluccino e Daniel Mende. Ritrovo presso la Torre Saracena e le rappresentazioni prenderanno il via dalle ore 21.30, con partenze scaglionate ogni trenta minuti (ingresso è libero)



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Cime tempestose’ con M. Robbie, J. Elordi. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)

SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544



9.00-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti) gratuito su prenotazione



DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’, ‘Ama, prega, xanax. Ho un certo mal di te’: spettacolo teatrale di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò. Molo delle Tartarughe (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO



10.00. Festa della Madonna della Neve presso il Santuario del Monte Carmo

BAJARDO

17.00. Presentazione del libro di Morena Fellegara ‘Misteri al Casinò’. Chiesetta di San Rocco



DIANO ARENTINO

17.00. Nuova escursione di circa 3 ore del progetto Trekyoga con partenza dal campo sportivo del paese per una camminata facile tra stradine e brevi sentieri nelle campagne delle borgate di Diano Arentino. A conclusione, per chi interessato, sfizioso aperitivo da Aubar al costo di 15 euro. Ritrovo al Centro Sociale Aldo Trucco, via IV Novembre, informazioni e iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972



DOLCEACQUA



21.15. ‘Echi musicali di storie antiche’: concerto del Gruppo corale ‘Cheli de Campurussu’ con canti tradizionali della Val Nervia e della zona Intemelia. Piazza Mauro



PERINALDO



21.45. Aspettando le Perseidi: osservazione astronomica presso l’Osservatorio comunale Cassini, fino all’8 agosto



PIGNA



21.00. ‘U meigu di mati’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Tensostruttura Campo Sportivo



REZZO



10.00. Festa della Madonna della Neve in frazione Lavina



SOLDANO



21.00. 'Rossese Experience Week', viaggio tra gusto, arte, musica, natura, storia e tradizioni in un percorso di esperienze pensate per raccontare il territorio attraverso il suo vino più rappresentativo: Trekking tra i vigneti, degustazione e osservazione delle stelle, Show cooking con degustazione, esperienza di ipnosi e vino, visite guidate nel borgo. Fino al 7 agosto (il programma nella brochure)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Per Cinema all'aperto, proiezione del film ‘Rango’. Piazza XX Settembre



FRANCIA

MENTON



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto dell’ensemble ‘I Gemelli’ formato da Emiliano Gonzalez Toro (Ténor), Maximiliano Danta (Contre-ténor). Sagrato della Basilica Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



16.00-18.00. ‘Au Cœur de Monaco’: visita guidata condotta da esperti del settore che permetteranno di scoprire tutta la diversità e gli aspetti meno conosciuti del patrimonio monegasco (10 euro). Ritrovo in Piazza del Palazzo, di fronte alla statua di Malizia (tutti i mercoledì fino al 19 agosto) (più info)



18.00. ‘Monaco Athletics Festival’: evento sportivo organizzato in collaborazione con il ‘What Gravity Tour’, promosso da Mutaz Barshim, campione olimpico di salto in alto, che riunirà i dodici migliori specialisti mondiali della disciplina per una gara eccezionale nel cuore di Monaco. Quai Albert-Ier



19.30-21.30. ‘Soirées Musicales Estivales - Bella Italia’: concerto all'aperto in un'atmosfera conviviale e festosa. Square Gastaud



20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles, fino al 9 agosto (più info)



NICE



20.00. Nice Classic Festival: concerto ‘Musica sul grande schermo’ con Olivier Charlier - violino, Delphine Haidan - mezzo-soprano, Marie-Josèphe Jude – pianoforte, Geneviève Laurenceau – violino, Ophélie Gaillard – violoncello, François Chaplin - pianoforte. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



GIOVEDI’ 6 AGOSTO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00. Piña Festival 2026: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Mandala club, fino al 9 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-19.00. Nell'ambito del Piña Festival, ‘Open Mic’: spazio di espressione per artisti e artiste emergenti e per chiunque desideri condividere il proprio lavoro davanti a un pubblico, all'interno di un festival dedicato alla musica, alla cultura e alla socialità. Tamarinda nella ‘Pigna (per partecipare scrivere all'indirizzo sanremoslam@gmail.com , indicando una breve presentazione e la proposta artistica che si desidera portare sul palco)

17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, Mindfulness: camminata consapevole, Villa Ormond (Floriseum), info 351 7594815 (locandina)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘The CU3E trio’ formato da chitarra e voce, basso e batteria con un repertorio coinvolgente quanto raffinato di grandi classici internazionali e nazionali, passando dal blues al jazz, dalla bossa nova al lounge, senza tralasciare hits indimenticabili. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Spettacolo musicale ‘Perché Sanremo è Sanremo’. Pian di Nave

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



18.00 & 21.30. ‘Ciak si compra - Cinema e Shopping sotto Le Stelle’: saldi estivi con musica e shopping (dalle h 18) + proiezione in Piazzetta dell’Olmo del film ‘Uno sciopero a 5 stelle’ di Nessim Chikhaqui (h 21.30). Imperia Oneglia



20.00-23.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia – Cartoline musicali al Monte Calvario’, ‘Una Sera al Museo’: apertura straordinaria del Museo delle Confraternite e del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario. Alle 21.00, il M° Giovanni Albini propone una lezione-concerto sull'evoluzione di uno strumento particolare come l'ukulele. Santuario di Santa Croce a Montegrazie, ingresso ad offerta libera



VENTIMIGLIA



8.15. Lezioni gratuite di Pilates al Belvedere Resentello



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)

18.30. Baby Dance nei Giardini del Corsaro



18.30-21.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata

19.30. Per Agosto medievale, A Ludum Balistrae – gara di tiro con la Balestra Antica a cura della Compagna Balestrieri Città di Ventimiglia. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



21.00. Baby Dance: animazione e giochi per bambini a cura del Bar Ottagono e DAP Ballet. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto



9.00-13.00. Ultimo giorno della mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per Note d'estate, ‘La Regina che scelse Bordighera’: concerto Banda Borghetto San Nicolò. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.30. In Jazz celebra Miles Davis con un doppio concerto: in apertura l’ ‘Eufonika 4tet’ formato quattro musicisti del Ponente ligure (Simone Giacon – sax alto, Lorenzo Herrnhut Girola – chitarra, Mauro Demoro – contrabbasso, Simone Giuffra – batteria) + Pig Band, big band formata da 20 elementi nata nel Dianese capace di passare con disinvoltura dai grandi standard americani di Count Basie e Duke Ellington ad arrangiamenti carichi di fusion, funk e bossa nova. Evento ideato e curato dall’Associazione Culturale Ars Longa. Auditorium Comunale, ingresso gratuito

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)

17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma



21.00. Per il progetto musicale ‘Live Music from Local Bands of Taggia’, concerto del Gruppo musicale Funky Monks. Piazza Farini a Taggia

21.15. Per la rassegna Cinema in Pineta, proiezione film ‘If Gli amici Immaginari’ (Fantasy). Lungomare Via Lido



RIVA LIGURE



21.30. Per ‘Antiqua’, la stagione di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare, ‘Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione’: concerto con Lorenzo Cavasanti – Luisa Busca (flauti), Yayoi Masuda – Efix Puleo (violini), Elena Saccomandi (viola), Lorenzo Fantinuoli (violoncello), Laura La Vecchia (tiorba), Claudia Ferrero (clavicembalo). Oratorio di San Giovanni Battista in Via Nino Bixio 59 (info a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… ‘Anche i grandi fanno snorkeling’ con biologo marino. Stabilimento Balneare Baia Azzurra

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Jumpers (animazione). Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



21.30. Per la rassegna ‘San Steva Summer Live 2026’, concerto della Grande Orchestra Bagutti



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Tradizioni celtiche ‘Le Lune di Lugh - la festa di Lughnasad’: serata spettacolo e accensione del Fuoco



DIANO MARINA



21.00. ‘Diano sottoMarina’: immagini e racconti del mare al Molo delle Tartarughe a cura di InfoRmare

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

21.30. Nell’ambito del Rovere Jazz Festival (11ª edizione), concerto del Pietro Tonolo Quartet formato da Pietro Tonolo (sax tenore, sax soprano, flauto), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria). Piazza Rovere, ingresso gratuito

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BAJARDO

21.00. Festival Jazz (4ª edizione): concerto del Jelly-Fish Project Trio’ (musica jazz). Giardini del Tiglio



DOLCEACQUA



22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Kevin e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



PERINALDO



21.45. Aspettando le Perseidi: osservazione astronomica presso l’Osservatorio comunale Cassini, fino all’8 agosto



PIGNA

20.00. Festa del Gran Pistau: sagra del Grano Pestato (evento autentico ligure). Piazza Vittorio Emanuele in frazione Buggio

SEBORGA



20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’‘Orchestra Cristian & La Luna Nueva + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

SOLDANO



20.00. 'Rossese Experience Week', viaggio tra gusto, arte, musica, natura, storia e tradizioni in un percorso di esperienze pensate per raccontare il territorio attraverso il suo vino più rappresentativo: Trekking tra i vigneti, degustazione e osservazione delle stelle, Show cooking con degustazione, esperienza di ipnosi e vino, visite guidate nel borgo. Fino al 7 agosto (il programma nella brochure)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Proiezione ‘Lo chiamavano Giuvanin’ di Davide Avena. Centro Culturale



VALLEBONA



20.30. Inaugurazione mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone con interventi delle critiche d'arte Francesca Bogliolo e Florence Canarelli. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival dei fuochi d'artificio: tradizionale spettacolo pirotecnico arricchito dalla musica. Baia di Juan-les-Pins



MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di Vassilena Serafimova (Marimba), Thomas Enhco (Piano). Palazzo d'Europa (più info)

MONACO



20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles, fino al 9 agosto (più info)



21.30. Concerto al Palazzo del Principe dell’orchestra filoarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Alexandre Kantorow al pianoforte. In programma musiche di Liszt e Ravel. Cortile d'onore del Palazzo del Principe (più info)





VENERDI’ 7 AGOSTO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



16.00. Piña Festival 2026: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Mandala club, fino al 9 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Per Agosto nei Parchi, yoga: attività a pagamento al Parco Franco Alfano, info Shanti Sanremo 331 2244159 (tutti i venerdì di agosto)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time', serata esclusiva a bordo piscina allietata dai ‘Blu Syrio’: dalle melodie classiche a quelle più attuali, il sound del violino di Cristina Silvestro si muove su quello delle basi, accompagnato dalla voce di Sabrina Bonfadelli in un mix musicale dallo stile contemporaneo. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30 & 22.30. ‘Candlelight Open Air’ (due rappresentazioni), spettacoli musicali eseguiti dal vivo illuminati da centinaia di candele: ‘Morricone e colonne sonore’ (h 20.30) + ‘Tributo ai Queen’ (h 22.30). Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Spettacolo teatrale per bambini e famiglie ‘Fate di casa’. Piazza Nota

21.00. Spettacolo musicale ‘Grande Grande Grande Mina’. Pian di Nave



21.30. ‘La Terra degli ulivi’: spettacolo teatrale di e con Pino Petruzzelli. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)



21.30. ‘Francesco’: evento speciale che vede insieme Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.00. Concerto della ‘Berber Band’ a cura del Circolo Castelvecchio, Sagrato del Santuario di S.M Maggiore

21.45. Per ‘Musica sotto le Gru’, Tempo di Svalutation: spettacolo tributo ad Adriano Celentano. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)

10.00–11.00. Aquagym nel tratto di spiaggia antistante Resentello



18.00. 51° Agosto Medievale. Notte di Mediestate Taverna A Vurpaïra: degustazione piatti tipici – Mercato Medievale – Spettacoli e intrattenimenti musicali. Centro Storico (più info)

21.00. 51° Agosto Medievale. Notte di Mediestate: Rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini. Centro Storico (più info)



VALLECROSIA AL MARE

20.30. 26ª Passeggiata sotto le Stelle a cura di ASD Atletica Vallecrosia. Ritrovo in Zona Rattaconigli

21.00. Oratorio Summer Night: Serata Discoteca con Dj set. Oratorio Don Bosco



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



19.00. Giardini in Love: prima di tre serate dedicate danzanti e gastronomiche con musica dal vivo a gura dell’orchestra ‘Mariella Group’. Giardini Lowe

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘Conoscere per Amare’: serata dedicata alla natura con l’intervento di Claudio Littardi dal titolo ‘La palma da datteri. dal lontano oriente a Bordighera’ – Storia e origini di una pianta divenuta simbolo di una città. Giardini della ‘Fondazione San Giuseppe’ in Via del Troglio 4, ingresso gratuito, info 0184 261404



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Musica in Piazza: Balli e Musica con ‘Dj Tex’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

10.00-23.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)

21.30. Concerto del Gruppo musicale Libero Arbitrio: un coinvolgente tributo alla disco music degli anni ’70/’80. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. Rappresentazione del ‘Macbeth’ di W. Shakespeare messa in scena dagli attori del Teatro del Banchéro. Regia Marco Gualco. Anfiteatro del Castello a Taggia



RIVA LIGURE

18.00. Street food in Piazza Ughetto

21.30. Spettacolo musicale con la Shary Band. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’, ‘Silent book party in spiaggia’: scegli con cura un libro e condividi la lettura in silenzio in un posto magico davanti al mare. Bagni U Nostromu (evento gratuito)



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Odissea’ di Christopher Nolan. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



DIANO MARINA



9.00-18.00. ‘Liguria Vinile’: Fiera del Disco nel centro cittadino



21.30. Per la 15ª Estate Musicale Dianese Festival, ‘Paul McCartney e i Beatles – concerto-racconto (teatro e musica) con Gianmarco Tognazzi (Premio Città di Diano Marina), orchestra da camera Saverio Mercadante (quintetto d’archi, clarineto, chitarra, pianoforte), diretta da Rocco Debernardis. Arrangiamenti di Damiano D’Ambrosio. Testi di Rosa Sanrocco (20 euro). Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.30. Nell’ambito del Rovere Jazz Festival (11ª edizione), concerto del Nugara Trio formato da Simone Locarni – Piano, Viden Spassov – Double Bass, Francesco V. Paris – Drums. Piazza Rovere, ingresso gratuito



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



17.00. Inaugurazione mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Segue un annullo filatelico speciale dalle 18 alle 22. Bastione di Mezzodì



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): concerto del pianista Dmitry Yudin. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BAJARDO

21.00. Festival Jazz (4ª edizione): concerto del ‘Rea Palus Tramplers’ (musica jazz). Giardini del Tiglio

CAMPOROSSO

18.30. OndeSonore con gli ‘Strangevocals Duo’ e postazione Dj. Piazza Marconi

CIPRESSA

19.00. ‘BeerBacco’: Serate gastronomiche con musica alla Torre Gallinaro



COSIO D’ARROSCIA



8.30. ‘Situazioni in Jazz Festival’ (3ª edizione): palcoscenico diffuso, musica e benessere, workshop e laboratori esperienziali di musica d'insieme guidati da musicisti ed esperti, aperti sia a strumentisti sia a curiosi o appassionati, arte e teatro. Jam Session e Palchi Aperti. Vie e piazze del paese, fino al 9 agosto (il programma nel dettaglio)

DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)

21.30. Nell’ambito del JazzValley Vol. 3, ‘Contemporary Soundscapes’: concerto del Pietro Tonolo Quartet formato da Pietro Tonolo (sax tenore, sax soprano, flauto), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria). Piazza Mauro



PERINALDO



16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Biblioteca comunale, via Gramsci / piazza Tourves, fino al 9 agosto

17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Marco Reghezza ‘De Bello Pucchiano’ (Lulu Editore). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



21.45. Aspettando le Perseidi: osservazione astronomica presso l’Osservatorio comunale Cassini, fino all’8 agosto



SOLDANO



19.00. 'Rossese Experience Week' (ultimo giorno), viaggio tra gusto, arte, musica, natura, storia e tradizioni in un percorso di esperienze pensate per raccontare il territorio attraverso il suo vino più rappresentativo: Trekking tra i vigneti, degustazione e osservazione delle stelle, Show cooking con degustazione, esperienza di ipnosi e vino, visite guidate nel borgo (il programma nella brochure)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.00. Sagra Ravioli cu pesigu: serata gastronomica al Campo sportivo



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Papaya Jazz Flashback (Classici di Disney e Pixar). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



CANNES



14.00-00.30. ‘Les Plages Électroniques’: 3 giorni di festa, 3 giorni di festa con i piedi nell'acqua, 15 ore di musica non-stop con nuovi palchi, nuove esperienze, nuovi intrattenimenti e molto altro. Palais des festivals et des congrès, fino al 9 agosto (la programmazione)



MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di chiusura con il recital di pianoforte Alexandre Kantorowdi. ). Sagrato della Basilica Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles, fino al 9 agosto (più info)

NICE



20.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, concerto di due pianoforti, cinque pianisti per la Settimana della Moda. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



SABATO 8 AGOSTO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



16.00. Piña Festival 2026: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Mandala club, fino al 9 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.40. Nell’ambito di ‘Tecla Esperienze creative al Forte’, ‘Spiagge di carta’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)



18.00-22.00. Ultimo giorno della mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato di volta in volta dalle incantevoli voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo. Il progetto propone un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. ‘UnadiTre – Estate 2026’: format che vede protagonisti Davide Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon. Il percorso gastronomico si svilupperà come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Le cene sono aperte al pubblico su prenotazione. The RUFtop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184715000 (info sul menù)



21.00. Per la 27ª edizione della rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, commedia dialettale dal titolo ‘Quella Bonanima’ di Gilberto Govi e Ugo Palmerini messa in scena dalla Compagnia teatrale La Torretta di Savona. Piazza San Siro, ingresso libero



21.00. Per ‘One Night Summer Hits’, concerto Bianca Atzei + Senza Cri + Antonia. Pian di Nave

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Alle h 16 l’artista sarà presente in Villa per raccontare la mostra e raccontarsi. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ a cura di Lucia Scajola, incontro con Paolo Mieli, intervistato dalla curatrice ma anche dal pubblico, cercherà di prevedere cosa accadrà nella politica interna e internazionale questa estate e cosa ci si deve aspettare per l'autunno. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)

19.00. 51° Agosto Medievale. Notte delle Perseidi Taverna A Vurpaira: degustazione piatti tipici – Mercato Medievale – Spettacoli e intrattenimenti musicali. Centro Storico (più info)

21.00. 51° Agosto Medievale. Notte delle Perseidi: Rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini. Centro Storico (più info)

21.30. Discoteca revival gruppo Oasi Latina al Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’: spettacolo teatrale itinerante (2 partenze) ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet / Teatro delle Dieci. Partenze da Piazza del Popolo nella città Alta, prenotazione obbligatoria: +39 347 5446651 oppure +39 347 7851494 (info e acquisto biglietti a questo link)



19.00. Giardini in Love: seconda di tre serate dedicate danzanti e gastronomiche con ‘Balliamoci l'Estate’ a cura dello showman Gianni Rossi. Giardini Lowe

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, ‘Amalo’: concerto tributo a Renato Zero. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

9.00-12.00. Festa di San Domenico di Guzmán, Fondatore dell’Ordine Domenicano: cammino al Convento con la guida turistica Raffaella Asdente con Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi (h 9) + Intermezzo musicale Violoncello e chitarra nel chiostro del Convento (h 10.30) + Presentazione del 13° Censimento ‘I luoghi del Cuore’ a cura del FAI Delegazione Imperia (h 11) + Intermezzo musicale Violoncello e chitarra nel chiostro del Convento (h 11.30). Evento aperto a tutti

10.00-23.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



21.30. ‘Domum Redire – 30 anni sul palco ritrovato’: opera collettiva creata interamente dalle idee, dai ricordi e dalla sinergia degli attori stessi – di e con Teatro del Banchéro. Anfiteatro del Castello a Taggia

RIVA LIGURE

18.00. Street food + Drum Cento Festival. Piazza Ughetto



SANTO STEFANO ALMARE



19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo sul Lungomare D’Albertis

DIANO MARINA



21.00. Visita guidata a lume di candela della Sezione Archeologica del Museo Civico di Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



21.30. Nell’ambito del Rovere Jazz Festival (11ª edizione), concerto del ‘Pink Nose Project’ formato da Maurizio Rosa – Sax Baritono, EWI, Simone Bellavia – Basso elettrico, Simone Caputo – chitarra elettrica, Alex Nicoli – Batteria. Piazza Rovere, ingresso gratuito

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

19.30. ‘Serata Blues’ con la Treves Blues Band a cura di Pro Loco Badalucco. Piazza Marconi

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures‘, ‘I clan famigliari del Ponente e la parentella dei Rubino’ con relatore Giampiero Laiolo (storia locale). Chiesa Vecchia

21.00. Festival Jazz (4ª edizione): concerto del ‘100° Miles Tribute’ (musica jazz) formato da Giampaolo Casati – Tromba, Andrea De Martini - Sax Tenore, Zeno De Marco – Pianoforte, Marco Bottini - Basso Elettrico, Gigi Marras - Batteria. Giardini del Tiglio

CASTEL VITTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - Aspettando le Stelle Cadenti’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA



17.00. Mostra fotografica ‘L’ultima salsiccia di Angelo’. Atelier En Na Cola

CIPRESSA

19.00. ‘BeerBacco’: Serate gastronomiche con musica alla Torre Gallinaro

CIVEZZA



21.00. Festa con Cuba a cura dell’Associazione San Marco



COSIO D’ARROSCIA



8.30. ‘Situazioni in Jazz Festival’ (3ª edizione): palcoscenico diffuso, musica e benessere, workshop e laboratori esperienziali di musica d'insieme guidati da musicisti ed esperti, aperti sia a strumentisti sia a curiosi o appassionati, arte e teatro. Jam Session e Palchi Aperti. Vie e piazze del paese, fino al 9 agosto (il programma nel dettaglio)



DOLCEACQUA

20.00. ‘Carnevale Estivo’ con i Dusagioti: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro

PERINALDO



16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Biblioteca comunale, via Gramsci / piazza Tourves, fino al 9 agosto



18.00. Partita di calcio femminile a 5 presso il Centro Sportivo Comunale

21.00. Concerto ‘Tre Cori’ a cura dell’Associazione Musicale Troubar Clair nel 40esimo anniversario della fondazione



21.45. Aspettando le Perseidi: osservazione astronomica presso l’Osservatorio comunale Cassini, fino all’8 agosto



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale, prenotazione obbligatoria al 331 8369485 (WhatsApp)

SEBORGA

20.00. ‘Sagra delle cozze’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Paolo Bagnasco’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



16.00. Raduno Harley & Flowers Sanremo (20° Anniversary) con food, drink, music, tattoo, show + ‘Il Borgo dei Desideri’. Zona Boschetto



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30-23.55. Promenade en Fête: serata festosa, gratuita e ricca di musica sul lungomare pedonale con cinque palchi dove si esibiranno DJ e gruppi musicali dal vivo + gonfiabili per bambini e una Ninja Challenge per ragazzi e adulti. Lungomare cittadino (più info)



CANNES



14.00-00.30. ‘Les Plages Électroniques’: 3 giorni di festa, 3 giorni di festa con i piedi nell'acqua, 15 ore di musica non-stop con nuovi palchi, nuove esperienze, nuovi intrattenimenti e molto altro. Palais des festivals et des congrès, fino al 9 agosto (la programmazione)



MONACO

20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles, fino al 9 agosto (più info)



NICE



18.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, terzo concerto degli allievi dell’Accademia. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)





DOMENICA 9 AGOSTO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



16.00. Piña Festival 2026: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Mandala club, fino al 9 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.40. Nell’ambito di ‘Tecla Esperienze creative al Forte’, ‘Saluti da…’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata da Mirko Rebaudo che propone un elegante intrattenimento musicale dal vivo al sassofono, pensato per ambienti esclusivi con repertorio spazia tra sonorita lounge, jazz, pop internazionale e brani chill-out. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Spettacolo Cabaret con Roberto Lipari. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ a cura di Lucia Scajola, incontro con Aldo Cazzullo che porterà in scena il suo San Francesco, un viaggio umano e storico tratto dal suo libro ‘Francesco, il primo italiano’, edito da HarperCollins. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



18.00. 51° Agosto Medievale. Disfida de li Gozzi. Passeggiata Cavalotti / Marina San Giuseppe (più info)



19.00. 51° Agosto Medievale. Notte del Corsaro Nero delle Corporazioni e delle Botteghe Erranti. Centro Storico (più info)

21.30. Millennials nostalgia Gruppo Mercenari Rock. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



8.00-20.00. Giornata Commerciale del Ribasso: per l'intera giornata, le vie del centro si animano con offerte, occasioni e iniziative che invitano residenti e visitatori a passeggiare tra negozi, boutique e attività del territorio



10.00-24.00. ‘Liguria Vinile’: mostra mercato dedicata a vinili e CD, nuovi, usati e da collezione, con espositori selezionati provenienti da tutta Italia e proposte per tutti i gusti musicali. Durante le due giornate sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche rari e preziosi, con il supporto di espositori specializzati (h 10/13-17/24). Piazza Padre G. Viale della città alta, anche domani, ingresso gratuito, info: 347 7655538



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’: spettacolo teatrale itinerante (2 partenze) ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet / Teatro delle Dieci. Partenze da Piazza del Popolo nella città Alta, prenotazione obbligatoria: +39 347 5446651 oppure +39 347 7851494 (info e acquisto biglietti a questo link)



19.00. Giardini in Love: ultima di tre serate dedicate danzanti e gastronomiche allietata dall’orchestra ‘Rita e gli Evergreen’. Giardini Lowe

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter’, ‘Una serata con Charms’ con Fabrizio Brandi ed Enrico Cenderelli. Musiche di Gianni Martini (15 euro - soci 10 euro). Giardini Winter, via Ludovico Winter in Località Arziglia, info e prenotazioni 333 615 5989 (Paola)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica e Ballo con l’orchestra ‘Mariella Group’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

8.00-20.00. Fiera promozionale ‘Lo Shopping in Riva al Mare’ a cura dell’Associazione Consorzio di Via ‘Il Piano’. Via Queirolo ad Arma

10.00-23.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



10.00. Esperienza in barca a cura dell’Associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti

21.00. Concerto dell’Open Orchestra con musica pop per una notte d’estate da ricordare. Sagrato della Basilica della Madonna Miracolosa a Taggia

21.30. Concerto del gruppo musicale I Nuovi Soldi, band tributo a Lucio Battisti. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. ‘U meigu di mati’: commedia dialettale messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

8.00. Fiera di Santo Stefano per la Festa Patronale

21.00. Festa Patronale: Santa Messa e Processione (h 21.00) + Spettacolo Pirotecnico (h 22.45)



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 392 3459544

21.00. Concerto con il gruppo ‘Alibi’ ‘Vasco Rossi Tribute Band’ Piazza V. Emanuele

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘DianAffari’: manifestazione commerciale nel centro cittadino



21.15. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), il Coro Mongioje in Concerto diretto da Ezio Vergoli. Chiesa di San Nicola da Tolentino della frazione di Diano Gorleri



21.30. ‘Diano Comic Show’, spettacolo di Vasumi e Kalabrougovic. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. Nell’ambito del Rovere Jazz Festival (ultimo appuntamento dell’11ª edizione), concerto di Lou Marini & The Italian Grooves formato da Lou Marini – sax, Alessandro Chiappetta – chitarra, Gianluca Di Ienno – organo, Enzo Zirilli – batteria (Jazz, soul e funk). Piazza Rovere, ingresso gratuito

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): concerto di Alessandro Santacaterina – chitarra battente, lap steel guitar, live electronics. Area Naturalistica Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO

8.00-14.00. Agri-Cultura Market: mercatino prodotti agricultura ed artigiani a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco. Piazza Marconi



21.00. Commedia dialettale ‘Aspettandu Ciccià’ di Silvana Bianchi messa in scena dalla Compagnia teatrale Riemughe Surve di Montalto Carpasio. Giardin du Prevostu

BAJARDO

10.00-20.00. ‘Antica... mente - XIX Festa della Lavanda e delle essenze di montagna’ (mercatino e animazioni). Vie e piazze del Paese



COSIO D’ARROSCIA



8.30. ‘Situazioni in Jazz Festival’ (ultimo giorno della 3ª edizione): palcoscenico diffuso, musica e benessere, workshop e laboratori esperienziali di musica d'insieme guidati da musicisti ed esperti, aperti sia a strumentisti sia a curiosi o appassionati, arte e teatro. Jam Session e Palchi Aperti. Vie e piazze del paese (il programma nel dettaglio)



DOLCEACQUA

21.15. ‘Un Tango di Parole’: spettacolo teatrale-musicale e ballo. Regia di Diego Marangon. Castello dei Doria (a pagamento)



DOLCEDO

21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), Al limite del Silenzio: concerto con il Quartetto Cherubini (ensemble di sassofoni). Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



PERINALDO



16.00-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Biblioteca comunale, via Gramsci / piazza Tourves



20.00. ‘Join the Dinner Party’ (unisciti alla cena) a cura del Perinaldo & Friends. Centro Storico



PIETRABRUNA



21.30. ‘OltreLaRiva’ (2ª edizione): concerto di ‘Sheldon & the Rollin’Cats (rock and roll band). Piazza della Repubblica

REZZO

10.00. Festa dei Bambini a Lavina: pesca NO kill con istruttori FIPSAS, caccia al tesoro tra i vicoli e una speciale sessione di Yoga per Bambini (mattino) + tradizionali postazioni di gioco e prove di abilità come il Lavin-Oca, il Saccomatto e il brivido del Ponte Sospeso sul torrente (pomeriggio) + animazione GiocoCirco a cura dell'artista e animatore Meriadoc Monteverdi con il magico gioco del telo gigante ‘mongolfiera’. Per tutta la giornata garantiti servizi, aree picnic e bar, ingresso gratuito con offerta libera (più info)

SEBORGA



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival – ‘Hasta siempre amor. Tango y libertad’: in occasione della Notte dei Desideri, serata speciale tra tango, poesia e spettacolo con Tangoteatrodanza ‘Mariposas’ con la voce di Mario Brusa + Mostra fotografica ‘Puck Natural Lovers’ di Franca Setteducati + concerto di Tango Tradizionale con il Duo Acosta formato da Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) e David Pecetto (bandoneon). Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango. Piazza Martiri Patrioti (più info a questo link)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CANNES



14.00-00.30. ‘Les Plages Électroniques’: ultimo di 3 giorni di festa con i piedi nell'acqua, 15 ore di musica non-stop con nuovi palchi, nuove esperienze, nuovi intrattenimenti e molto altro. Palais des festivals et des congrès (la programmazione)

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto con tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi internazionali che si cimenteranno nel formato del concerto. Saranno accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palais de l'Europe (più info)

MONACO

20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles (più info)



NICE



20.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, concerto di chiusura. Auditorium du conservatoire de Nice, J. Kosma (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate