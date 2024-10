Ospedaletti: oggi la visita in darsena di Alessandro Piana, domani sopralluogo del candidato Marco Bucci

Questa mattina il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alessandro Piana, è stato ad Ospedaletti dove ha incontrato, in darsena, i rappresentanti delle quattro associazioni marinare locali: Centro Velico, Mare Nostrum, Gente di Mare e Marinai d'Italia.

A loro Piana ha spiegato nel dettaglio quelli che sono stati i risultati positivi ottenuti grazie alla sua proposta presentata in veste di Assessore Regionale all'Agricoltura, Allevamento e Caccia e Pesca (proposta condivisa da tutti gli assessori con le stesse deleghe di tutte le regioni italiane) finalizzata a modificare la nuova normativa nazionale sulla pesca sportiva che prevedeva una drastica riduzione nell'utilizzo degli ami e nel 'salpamento' delle lenze in ambito amatoriale. Con il suo intervento, Piana è riuscito a migliorare quella normativa proposta dal Ministero competente (su input dell'Unione Europea) e lo ha spiegato nel dettaglio agli ospedalettesi che sono direttamente interessati alla pratica della pesca amatoriale.

Domani, alle 10,30, il Sindaco di Genova e candidato alla Presidenza della Regione Liguria Marco Bucci farà tappa a Ospedaletti per visitare i cantieri aperti e che si apriranno prossimamente sul tratto di competenza comunale della Pista Ciclopedonale grazie a finanziamenti sostenuti da parte della Regione Liguria. L’appuntamento è alla ‘Piccola’ con il successivo sopralluogo sull'area dove sorgerà la costruenda palestra e al tratto di Ciclabile dove è già stato effettuato un intervento di restyling e di messa in sicurezza per tutti i fruitori, e visita della nuova 'porzione' di ciclopista dalla ex stazione ferroviaria all'altezza della foce del Rio Crosio anch'essa da riqualificare.