L'assessore Scajola a Perinaldo: "Sei nuovi alloggi per un progetto 'Dopo di Noi'. Nessuno deve rimanere indietro"

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Francesco Guglielmi, ha svolto oggi un sopralluogo sul cantiere del nuovo edificio dedicato al cohousing, con la creazione di sei alloggi, nel Comune di Perinaldo. Il progetto ‘Dopo di noi’, realizzato all’interno dell’ex scuola elementare del paese, è riservato alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, ha un costo complessivo di circa 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria. “Un progetto dal grande valore sociale che offrirà al paese un servizio assistenziale importante – spiega l’assessore regionale Scajola -Tra le priorità della nostra amministrazione c’è sempre stata quella di non lasciare indietro nessuno e questa è l’ennesima dimostrazione di ciò, 200mila euro per il recupero funzionale di una struttura da tempo non utilizzata. Senza consumare nuovo suolo stiamo riqualificando città e borghi dell’entroterra con un attento programma regionale di rigenerazione urbana che, dal 2021 a oggi, ha portato nella sola provincia di Imperia circa 13,5 milioni di euro per 47 interventi”.