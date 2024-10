Il Presidente ff Alessandro Piana:” Con Marco Bucci una Liguria più vivibile per i nostri amici a quattro zampe”

“Il 68% delle famiglie liguri ha un animale domestico ed è importante che anche i nostri amici quattro zampe siano presi in considerazione nel programma elettorale. Il candidato Presidente Marco Bucci ha individuato nove punti programmatici per far sì che la Liguria diventi una delle regioni più pet friendly d’Italia.” - afferma il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana.

”Il programma del centrodestra prevede lo sviluppo dell'Anagrafe degli animali d'affezione, spiega Piana, l'aggiornamento della normativa sulla protezione e i diritti degli animali, il sostegno alle famiglie nelle spese per l'acquisto di microchip, il potenziamento dell'assistenza della guardia medica veterinaria. Gli animali saranno al centro delle scelte in ogni settore.

Verrà sviluppato il turismo pet friendly, aumentando le spiagge dedicate e soprattutto attrezzate con ombreggianti e servizi per cani in ogni Comune. Verrà promossa e sostenuta la ricettività turistica pet friendly. Come per gli esser umani, verrà semplificata anche la gestione della ricetta veterinaria. La Regione Liguria si farà promotrice di campagne contro l'abbandono degli animali e modificherà le normative per agevolare la sepoltura degli animali d'affezione. Una Liguria più vivibile, anche per i nostri amici a quattro zampe!”.