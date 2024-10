Elezioni, Quesada (pd) risponde a Bucci: “Le famiglie e i giovani si sostengono con politiche concrete, non con slogan”

"Le dichiarazioni di Marco Bucci, invece di fare chiarezza, continuano a semplificare temi complessi come quello delle famiglie e dei giovani. Dire che senza figli la Liguria non ha futuro è solo uno slogan vuoto se non accompagnato da politiche concrete. La realtà è che le famiglie non hanno bisogno di auguri, ma di un sostegno reale. Parliamo di asili nido accessibili, scuole che funzionano, trasporti efficienti, e servizi sanitari pubblici di qualità, tutti temi che negli ultimi 9 anni di gestione Toti sono stati trascurati". A dirlo Cristian Quesada - Segretario Provinciale del Partito Democratico.

"Le donne in Liguria non devono essere messe davanti alla scelta tra famiglia e lavoro. Una Liguria che guarda al futuro deve dare alle donne le condizioni per poter lavorare, avere figli se lo desiderano, e non dover sacrificare una parte della loro vita per l’altra. Purtroppo, i numeri impressionanti sulla dispersione scolastica e sulle difficoltà lavorative delle donne mostrano che siamo ancora molto lontani da una regione che rispetti queste esigenze, chiosa il segretario dem.

"La Liguria ha bisogno di un cambiamento vero, conclude Quesada. Le politiche di questi anni, basate su tagli, privatizzazioni e disinteresse per le famiglie e i giovani, non hanno funzionato. Il Partito Democratico è pronto a costruire una Liguria diversa, dove le famiglie siano davvero supportate, i giovani trovino opportunità, e nessuno sia costretto a scegliere tra lavoro e affetti. È questo il vero rilancio che vogliamo: il contrario di ciò che ha fatto Toti negli ultimi 9 anni".