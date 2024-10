Diano Marina, sopralluogo dell'assessore Scajola sul cantiere della ciclabile: "Stiamo concretizzando un grande intervento per tutto il territorio" (foto)

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha effettuato questa mattina, insieme al sindaco Cristiano Za Garibaldi, un sopralluogo sul cantiere della Ciclovia Tirrenica nel tratto di via Saponiera, piazza Costituzione.

I lavori, iniziati quest'estate, proseguono secondo cronoprogramma e dovrebbero essere conclusi entro il 2025.

“Una parte importante di un lavoro fondamentale che sta cambiando e cambierà completamente il ponente ligure creando uno sviluppo turistico senza precedenti – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Come Regione Liguria abbiamo lavorato convintamente per arrivare a questa realizzazione e grazie alle fondamentali risorse Pnrr e all’ottima sinergia con i Comuni ci stiamo riuscendo. La pista ciclopedonale sarà il fiore all’occhiello della Liguria e in particolare del Ponente con l’obiettivo di collegarsi fino alla Francia e, in tal senso, sono già ben avviati i contatti con Mentone. In particolare, per una cittadina dalla forte vocazione turistica come Diano Marina opere di inserimento nella città della pista, come quella vista questa mattina, daranno grande impulso a tutta l'economia migliorando anche la viabilità".

"Sono molto contento di constatare che i lavori vanno avanti a buon ritmo - aggiunge il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. In questo tratto puntiamo a concludere tutto entro l'anno prossimo. Ringrazio l'assessore regionale Scajola per il sopralluogo odierno e per l'apporto dato in questi anni per arrivare all'avvio di questo fondamentale cantiere".