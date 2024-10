Oceanis Yacht Private Sale: a Sanremo l’evento imperdibile per gli amanti degli yacht di lusso

Oceanis Yachts annuncia la prima edizione dell'OY Private Sale, un evento esclusivo che si terrà il 1 e 2 novembre 2024 presso Portosole, Sanremo. L'evento sarà un'occasione imperdibile per gli appassionati del settore nautico, con una selezione di imbarcazioni a vela e a motore, demo e second-hand, di prestigiosi brand tra cui Delta Powerboats, Pardo Yachts, Lagoon Catamaran, Azimut, Fairline, e molti altri.

Situato tra i pontili E e F di Portosole, l'OY Private Sale promette di offrire una vetrina unica dove gli ospiti potranno scoprire una vasta gamma di yacht, pronti per essere acquistati. L'iniziativa nasce dalla volontà di Oceanis Yachts di creare un momento dedicato agli armatori e agli amanti del mare subito dopo i principali saloni nautici di settembre, rappresentando quindi un'opportunità eccellente per chi desidera approfondire le valutazioni su imbarcazioni viste in fiera e confrontare diversi modelli in un contesto più esclusivo. "Il mercato degli yacht demo e usati rappresenta un'opportunità straordinaria per chi desidera entrare nel mondo della nautica o sostituire la propria imbarcazione senza compromessi sulla qualità. Con OY Private Sale vogliamo offrire un'esperienza unica e personalizzata per tutti i nostri clienti" ha dichiarato Riccardo Ciani, CEO di Oceanis Yachts.

L'evento si rivolge sia ai privati che ai professionisti del settore che desiderano esplorare l’offerta di yacht in un contesto esclusivo e rilassato. Gli interessati potranno, inoltre, usufruire di consulenze personalizzate per l’acquisto, così come di visite dedicate a bordo di ogni imbarcazione in mostra.