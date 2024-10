Con Area Sanremo, ad un passo dal Festival: ultimi giorni per iscriversi

C'è tempo fino a venerdì 18 ottobre 2024 alle 11.59 per iscriversi ad #AREASANREMO24, partecipare alle audizioni a novembre al Palafiori di Sanremo e a tante attività - studiate per arricchire le conoscenze e il percorso dei concorrenti - che saranno rese note la prossima settimana.

I finalisti di Area Sanremo 2024 avranno la possibilità di esibirsi sabato 23 novembre davanti a Carlo Conti e alla commissione RAI che sceglierà i due giovani talenti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani condotta da Alessandro Cattelan trasmessa il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 in diretta dal Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.

Tra gli otto concorrenti, soltanto quattro (3 da Sanremo Giovani e 1 da Area Sanremo) supereranno la selezione e potranno coronare il loro sogno: esibirsi nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, che si terrà dalll'11 all’15 febbraio al Teatro Ariston.

Per la finale di Sanremo Giovani, la valutazione degli artisti sarà affidata alla Commissione Musicale e, attraverso il Televoto, al pubblico: ciascuno con un peso del 50%.

Un'occasione imperdibile per chi sogna di esibirsi al Festival e anche per chi, al di là del risultato, desidera crescere artisticamente.

Alla chiusura delle iscrizioni saranno inviate le convocazioni alle audizioni concentrate nel corso di una settimana nella seconda metà di novembre e sarà comunicato anche il programma di iniziative di carattere formativo ed eventi collaterali studiati per arricchire l'esperienza dei candidati che raggiungeranno Sanremo.

“Anno dopo anno ci siamo posti l'obiettivo di far crescere quelle che abbiamo battezzato come ‘Area Sanremo Experience’. Opportunità che vogliamo offrire ai giovani talenti di tornare a casa dopo l'audizione - qualunque esito questa abbia avuto - arricchiti di conoscenze, incontri ed esperienze utili per il loro percorso” ricorda l’avv. Filippo Biolé, presidente Orchestra Sinfonica di Sanremo.



Il M° Giancarlo de Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, aggiunge: “Qualunque sia l’esito finale del concorso, la nostra Fondazione organizza per i giovani di Area Sanremo opportunità di visibilità e di crescita che vanno ben oltre il periodo delle audizioni. Le attività collaterali che proporremo saranno un prezioso momento di incontro e conoscenza reciproca. Vorremmo coinvolgere alcuni talenti in alcune delle produzioni dell’Orchestra, com’è accaduto questa estate con i concerti di Amii Stewart, l’omaggio a Vittorio De Scalzi e il progetto speciale ‘Dalla Puglia a Sanremo: le più belle canzoni del Festival’ a Polignano a Mare”.



Iscrizioni e informazioni su www.area-sanremo.it

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo vanta 119 anni di storia ed è una delle prime orchestre italiane. Inoltre, grazie alla partecipazione al Festival della Canzone Italiana è tra le più note d’Italia ed è divenuta uno dei simboli della città di Sanremo. Un vanto per i suoi cittadini e uno strumento di promozione per il territorio. Fa parte delle 15 istituzioni concertistico orchestrali italiane (ICO) promosse dal Fondo unico dello spettacolo. Il presidente della Fondazione è l’avv. Filippo Biolé. Fanno parte del cda l’avv. Monica Sfamurri e il dott. Massimo Ghione. Il direttore artistico il M° Giancarlo De Lorenzo.