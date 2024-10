Sanremo: studente matuziano truffato da una finta assicurazione on line, scoperto dalla Polizia Municipale

Pensava di aver fatto un affare, con una assicurazione scoperta sui social e, invece, si è ritrovato con una sanzione e, solo dopo aver subito sottoscritto una nuova polizza e per il buon cuore della Municipale, non gli è stato sequestrato lo scooter.

E’ il caso, avvenuto nei giorni scorsi a Sanremo, scoperto grazie ad una serie di controlli messa in piedi dalla Polizia Locale matuziana, che vogliono essere più preventivi che repressivi, nei confronti dei giovani che ogni giorno utilizzano i mezzi a due ruote in città, soprattutto per recarsi a scuola.

Gli agenti del comando di Villa Margotta, su impulso del comandante Fulvio Asconio, hanno infatti intensificato i controlli nel centro della città ed all’ingresso e uscita delle scuole. Dalle verifiche è emerso che, uno studente, era praticamente senza assicurazione, nonostante lui fosse sicuro di averla sottoscritta.

Al momento dei controlli il giovane si è reso conto di aver subito una truffa e, con le lacrime agli occhi, ha subito avvertito i genitori. E’ scattata la ‘corsa’ alla nuova polizza, che ha evitato al ragazzo il sequestro del mezzo ma non la sanzione. Ora, ovviamente, spetterà a loro presentare un’eventuale denuncia, che potrebbe smascherare chi, sfruttando i social, prezzi aggressivi e giovani alla ricerca di risparmio, mette in atto vere e proprie truffe.

Le indagini sul caso, intanto, proseguiranno ad opera della Municipale ma anche l’attività di prevenzione attraverso i controlli sul territorio. “Un modo – ci ha detto il Comandante Asconio – per educare chi si mette alla guida, magari nei primi anni di ‘patentino’ ed evitar anche guai futuri per i giovani e per i loro genitori”.