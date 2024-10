Sanremo: cucciola di Lupo maltrattata e usata per chiedere le elemosine, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Antonella Calcagno, ci ha segnalato la situazione di un senza tetto, allontanato in passato dalle forze dell'ordine, che è di nuovo ‘riapparso’ a Sanremo portandosi appresso una cucciola di simil pastore tedesco di 4 mesi:

“L’uomo staziona con regolarità tra corso Garibaldi (il mattino) e corso Cavallotti nei pressi del Conad a Sanremo. In varie occasioni l'ho avvicinato per accertarmi sullo stato di salute della cucciola visto il suo aspetto apatico ed emaciato e mi sono offerta di aiutarlo portandogli dei sacchetti di crocchette. Accarezzando la cagnolina ho sentito le costole in rilievo ed ho fatto presente alla persona che, se tiene un cane, deve occuparsene in maniera adeguata e mi ha fatto presente di non avere soldi, però aveva due lattine di birra vicino ai piedi. La lupa ha grossi problemi di displasia dell'anca, l'ho detto all’uomo che ha semplicemente replicato che non ha muscoli nelle cosce, lui non aveva soldi per farla visitare da un veterinario ma non era nemmeno interessato. Dopo questo breve quanto sgradevole scambio stavo per allontanarmi quando la cucciola ha urtato una delle lattine di birra rovesciando il poco contenuto rimasto. Questo ha scatenato una reazione di ira da parte dell’uomo che ha urlato contro di lei strattonandola con violenza. Gli ho fatto presente che non si trattano gli animali in questo modo... ma fiato sprecato! Ha continuato ad imprecare. Dopo alcuni giorni lo ritrovo nei pressi del Conad di Corso Cavallotti insieme ad un altro senza tetto e la povera cucciola. Come noterete dalla foto ha escogitato un nuovo metodo per sfruttarla, vale a dire il tentativo di impietosire i passanti per ottenere dei soldi per una fantomatica operazione. Mi domando... a che punto si deve arrivare per togliergli il cane? La cucciola ha sempre più difficoltà a camminare e viene tirata, strattonata e trascinata dal senza tetto. Ho scritto mail ad Asl 1 Veterinaria segnalando la situazione, ho inviato due esposti, ed ho ricevuto due mail in risposta con scritto che la mia segnalazione è stata presa in carico e che stanno facendo gli accertamenti del caso ma, la situazione non è cambiata. Non sono l’unica ad avere a cuore la situazione della lupa e sono state inviate numerose e-mail all'ASL1 Veterinaria assieme a degli esposti. Ho contattato le guardie zoofile locali e l'Enpa ma, finché la Asl Veterinaria non agirà, in concerto con le Forze dell'Ordine, loro non potranno intervenire”.