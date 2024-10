Code e rallentamenti creano disagi in autostrada. Si sono registrati nella giornata odierna sull'A10 Genova-Ventimiglia.

Code a tratti per nove chilometri si sono create, nel pomeriggio, per un recupero mezzi, un veicolo in avaria, tra lo svincolo del confine di Stato e dopo l'area di servizio a Bordighera, in direzione Genova.

Inoltre, incolonnamenti si sono formati a causa dei lavori tra la barriera di Ventimiglia e lo svincolo del confine di Stato.