Università della terza età, a Ventimiglia l'inaugurazione del 40esimo anno accademico (Foto)

Incontri e iniziative su vari temi. Riprende l'attività dell'università della terza età a Ventimiglia e a Bordighera. Sabato prossimo, il 19 ottobre, alle 15.30 al teatro comunale di Ventimiglia, vi sarà, infatti, l'inaugurazione del 40esimo anno accademico. Per l'occasione vi sarà la prolusione di Maria Bologna, presidente dell'associazione Monaco International Hub sul tema "La comunicazione al tempo dei mass media".

Nel nuovo anno accademico sono previsti diversi corsi: 'Riflessioni storiche e politiche', incontri con la poesia, ginnastica dolce, 'Il Decamerone', 'L'inutile strage', 'Il ruolo medico dal punto di vista umano', 'Liguria mon amour', 'Cosmesi e fitocosmesi', 'Erboristeria e micologia', 'Ladies dell'800', 'Raccontando e costruendo', 'Grandi comici del ponente ligure', 'Lo Stato e il crimine', 'Storia locale: le valli del ponente ligure', 'Fotografia e smartphone', 'Preistoria e protostoria del ponente', 'Malattie renali e pressione arteriosa', 'Antropologia e fisica', 'La cucina di tradizione', 'Le tradizioni in Italia e in Europa', 'Arte dalle origini alla civiltà etrusca', 'Il dialetto nel ponente ligure', 'Grimaldi: dal Monaco al Principato', 'Geopolitica e globalizzazione', 'Storia dei grandi re', 'La lirica', 'La Valle Argentina', 'Orti e giardini esotici', 'Giornalismo', 'Semi di crescita', 'Il mondo dei motori', 'Arte in tutte le sue forme', 'Bibbia e teologia', 'Diritto e giurisdizione', 'La mediazione', 'La musica popolar contemporanea, 'Oro giallo', 'Corso di spagnolo', 'Conferenze sulla pace', 'La Spagna e...', 'Due grandi personaggi del passato', 'Lo sport' e 'Le mie passioni'.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2024-2025 sono aperte da ieri. Ci si può recare a Ventimiglia presso la sede in via Sottoconvento 84/B dalle 10 alle 12 o a Bordighera presso la sede in via Cadorna dalle 10 alle 12.