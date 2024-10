Confronti internazionali e transfrontalieri, Vallecrosia presente all'evento "Ramoge-Pelagos" (Foto)

Vallecrosia presente all'evento "Ramoge-Pelagos", tenutosi a Mentone, presso il campus "SciencePO". A rappresentare il comune della città della famiglia vi era, infatti, Enrico Amalberti, consigliere comunale con la delega ai Rapporti transfrontalieri.

"Sono particolarmente orgoglioso dell'invito ricevuto, in quanto sono stati selezionati i comuni più virtuosi in materia di rapporti internazionali e transfrontalieri, contraddistinti da coinvolgimento attivo e continuo in eventi pregressi dell’accordo presente" - commenta il consigliere comunale Enrico Amalberti - "Questo dimostra con forza e vigore il processo di cambiamento di immagine della nostra splendida città che, ora, viene riconosciuta anche a livello internazionale, grazie ai valori e alla esperienza nel settore. Miglioramento fortemente voluto dal nostro sindaco Armando Biasi e che sta portando i suoi frutti".

"Il convegno è continuato con confronti concreti internazionali fra i rappresentanti delle amministrazioni intervenute e gli ambasciatori Pelagos, gran parte volontari, sempre utili per apprendere con rispetto e umiltà nella ricerca della tutela del bene comune" - afferma Amalberti - "Al termine, abbiamo convenuto che per raggiungere un proficuo risultato è necessario fare rete fra loro e le amministrazioni, tutto in sinergia con l'accordo Ramoge. Ringrazio l'organizzazione per l'invito".