Badalucco piange Elsa Carassale: la decana del paese è morta a 103 anni

Il comune di Badalucco piange la scomparsa di Elsa Carassale, la cittadina più longeva del paese, venuta a mancare all'età di 103 anni. Con la sua lunga vita, Elsa è stata una figura importante e rispettata all'interno della comunità, testimone di quasi un secolo di storia locale.

Nel 2021, in occasione del suo centenario, Elsa aveva ricevuto la visita e gli auguri ufficiali dal Comune di Badalucco, che aveva voluto celebrare il traguardo dei 100 anni con una piccola cerimonia, riconoscendo il suo valore e il suo esempio per tutti i cittadini. Quel giorno, Elsa aveva mostrato la forza e il sorriso che l’avevano sempre caratterizzata. Il 28 luglio 2023, durante la manifestazione per dire "no alla diga", Elsa si era affacciata alla finestra, partecipando a suo modo al corteo che vide la partecipazione di oltre 500 persone. Una presa di posizione significativa, poiché il marito, nel 1962, era stato uno dei protagonisti della ribellione contro la diga di Glori, seguito dal figlio che aveva continuato a lottare contro la diga nel 1984.

Elsa Carassale ha rappresentato per Badalucco un simbolo di resistenza e memoria storica, un legame vivente tra passato e presente. Con la sua scomparsa, il paese perde una delle sue figure più emblematiche, ma il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La comunità si stringe ora intorno alla famiglia, in un momento di cordoglio che coinvolge non solo i suoi cari, ma anche tutti coloro che l’hanno vista crescere, invecchiare con grazia e rappresentare un esempio di longevità e saggezza.