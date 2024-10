Pieve di Teco: il Presidente f.f. Alessandro Piana alla presentazione del nuovo Istituto di grafica e comunicazione

“Sono contento di aver rappresentato la Regione Liguria in questa occasione importante: la presentazione di un nuovo percorso di studi. L’Istituto di grafica e comunicazione, che avrà avvio a settembre 2025, oltre ad incrementare l’offerta formativa del nostro territorio, rappresenta un valore aggiunto per la Valle Arroscia, infatti, l’istituto di Pieve di Teco diventa onnicomprensivo: dall’asilo alle scuole superiori, un servizio che contribuirà a mantenere vivo il nostro entroterra.” - commenta il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana:” Oggi, oltre a presentare il percorso formativo, unico nel panorama provinciale, si è di inclusione, con una testimonial d’eccezione: Alessia Chizzoniti. L'inclusione scolastica è un principio fondamentale del sistema educativo che mira a garantire il diritto all'educazione a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali, sociali o culturali, e in particolare per chi presenta difficoltà o disabilità. Il nobile obiettivo di questo nuovo Istituto è quello di creare un ambiente educativo promuova la partecipazione attiva di ogni studente, affinché nessuno venga escluso o discriminato. Perché nessuno deve rimanere indietro!”.