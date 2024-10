L'assessore Scajola a Bajardo e Ceriana per due interventi di rigenerazione urbana: "recuperiamo vie e spazi, sostegno concreto al territorio" (foto)

Due interventi di rigenerazione urbana per i confinanti Comuni di Bajardo e Ceriana visitati oggi dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

A Bajardo, insieme al consigliere regionale Chiara Cerri, al sindaco Remo Moraglia e a parte della sua amministrazione, Scajola ha visionato il rinnovato vicolo San Salvatore. Un lavoro, costato complessivamente 180mila euro di cui 162mila finanziati da Regione Liguria, che consentirà un generale miglioramento della viabilità interna al paese con, in particolare, una ristrutturazione della suddetta via centrale.

A Ceriana, con il primo cittadino Maurizio Caviglia e la sua amministrazione, l’assessore Scajola, insieme al consigliere Cerri, ha invece dato ufficialmente avvio al cantiere che porterà alla riqualificazione di un importante spazio pubblico in via Fossano, con nuova pavimentazione e illuminazione, per un totale di 200mila euro di cui 180mila a carico di Regione Liguria.

“Per un intervento di rigenerazione urbana che si sta per chiudere un altro, a pochi chilometri di distanza, è pronto a partire – sottolinea l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Questa prassi ha caratterizzato gli ultimi anni con 47 interventi, nella sola provincia di Imperia, dal 2021 a oggi. L’obiettivo dichiarato è quello di farne almeno uno in ogni Comune e ci stiamo, via via, riuscendo. A Bajardo e, presto anche a Ceriana, restituiremo alla comunità e ai turisti due aree centrali del paese totalmente riqualificate, abbellite e maggiormente usufruibili. Due progetti significativi sui quali Regione Liguria ha investito, complessivamente, oltre 340mila euro”.