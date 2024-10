Elezioni, attività cessate in provincia, Maria Spinosi (M5S): "E' il risultato di nove lunghi anni di disinteresse del centrodestra regionale"

“Una favola racconta che il centrodestra è vicino e aiuta i piccoli commercianti, ma è soltanto una favola. Basta guardare Via Cavour, la via principale di Ventimiglia (ma il discorso vale per tutta la Provincia di Imperia e oltre) per conto delle innumerevoli attività cessate. Le saracinesche vengono tirate giù con una velocità impressionante e trasmettono alla cittadinanza tristezza e senso di insicurezza, gli stessi immobili perdono di valore". A dirlo è Maria Spinosi, candidata consigliera movimento Cinque Stelle - circoscrizione Liguria Orlando presidente, che continua: "Questo è il risultato di nove lunghi anni di disinteresse del centrodestra regionale, per non parlare dell’attuale amministrazione comunale che a Ventimiglia ha pure fatto attendere i commercianti del mercato coperto addirittura un mese prima di indicare loro una sistemazione provvisoria che ben avrebbe potuto essere autorizzata all’indomani dell’incendio. Mercato coperto la cui data di riapertura rimane un mistero.

Che le grandi catene e le multinazionali abbiano avuto una corsia preferenziale in Regione Liguria è sotto gli occhi di tutti e gli ultimi episodi di corruzione e di finanziamento illecito che hanno interessato l'ex presidente della regione Liguria Giovanni Toti lo hanno dimostrato appieno.

La Regione Liguria deve intervenire immediatamente con un piano strategico di sostegno ai piccoli dettaglianti, sia dal punto di vista economico sia delle nuove strategie commerciali da adottare per offrire un prodotto che non può essere replicato online unitamente ad una migliore formazione e innovazione degli stessi commercianti. E va promossa un’attività di comunicazione a livello regionale per sensibilizzare i cittadini a preferire i negozi di prossimità.

Si deve agire subito prima che il centrodestra dia il colpo di grazia alla vita delle nostre città”.