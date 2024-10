Assessore Scajola incontra Federalberghi del Golfo Dianese: "Infrastrutture fondamentali, no al cpr"

L'assessore regionale Marco Scajola ha incontrato oggi Federalberghi del Golfo Dianese a Diano Marina con il sindaco Cristiano Za Garibaldi, l'assessore al Turismo Luca Spandre e il presidente Davide Trevia.

Un confronto con l'associazione di categoria per discutere delle sue necessità e fare un bilancio di quanto realizzato in questi anni attraverso, in particolare, la rigenerazione urbana e la pista ciclopedonale.

"Ritengo fondamentale il dialogo e il confronto con tutte le categorie - dice l'assessore regionale Scajola-. Gli albergatori sono fondamentali per lo sviluppo turistico della nostra provincia, ma anche per i posti di lavoro che garantiscono. Attraverso la rigenerazione urbana e con il maxi progetto della ciclovia stiamo investendo e abbiamo investito tantissime risorse migliorando il territorio e rendendolo più appetibile turisticamente. Serve un'accelerata sulle infrastrutture. In tal senso il patto recentemente firmato a Savona, con il vicepremier nazionale Antonio Tajani, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il candidato presidente della Liguria Marco Bucci e i quattro presidenti di Provincia della Liguria, è un atto forte che sancisce il nostro impegno su questo fondamentale tema".

Nel rispondere alle domande dei presenti l'assessore ha inoltre ribadito la sua contrarietà alla possibilità di creare un Cpr nel Golfo dianese: "Come amministrazione regionale siamo totalmente contrari. Nel ponente ligure non ci sono luoghi con le caratteristiche che richiederebbe una struttura del genere, ovvero vicinanza a porti o aeroporti, quindi qui non può essere realizzato".