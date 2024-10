Esibizioni, musica e ospiti internazionali: un successo la "Festa dello sport" a Ventimiglia (Foto)

Attività all'aria aperta, musica e sportivi di carattere internazionale. E' stata un successo la Festa dello sport a Ventimiglia andata in scena ieri in diverse zone e vie della città: piazza del Comune, in via della Repubblica, in via Vittorio Veneto e nei giardini pubblici.

Per l'intera giornata bambini e ragazzi hanno potuto provare diverse discipline sportive, come calcio, basket, judo, karate, danza, pallamano, vela e tiro con l’arco, grazie alla presenza delle società e associazioni sportive cittadine. Per l'occasione erano aperti bar, vi era musica a filodiffusione, un maxischermo, stand, gonfiabili, un palco sul quale il presentatore Gianni Rossi ha fatto salire oltre 35 associazioni sportive, che hanno aderito alla manifestazione, per presentarsi e portare la propria testimonianza, e ha contribuito ad animare la giornata insieme alle esibizioni degli Sbandieranti dei Sestieri e musici del libero comune di Ventimiglia.

Erano, inoltre, presenti l'As Monaco con il Tour Kids e sportivi di carattere internazionale: il campione di pugilato Hassan Ndam Njikam e il calciatore Djimi Traoré. E' stato anche premiato lo sportivo ventimigliese dell'anno: Daniele Scalia del team Karate Fight Contact, scelto da una commissione formata dalla parte politica e dalla parte tecnica, che era rappresentata da un dirigente Coni e da un dirigente dello Csen. Come premio al giovane atleta è stata consegnata un'opera d'arte di Marcos Marin, che è stata realizzata appositamente per questa festa.

"La Festa dello Sport 2024 è stato un grande successo" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio tutte le associazioni sportive cittadine che hanno aderito e contribuito ad animare il centro cittadino. Hanno partecipato ospiti sportivi internazionali di rilievo, quali l’As Monaco, il campione di pugilato Hassan Ndam Njikam e il calciatore Djimi Traoré. Insieme all’assessore Serena Calcopietro e al consigliere comunale Enzo Di Marco, ai quali vanno i miei complimenti per l’ottima organizzazione, abbiamo premiato lo sportivo ventimigliese dell’anno 2024 con una bellissima opera del maestro Marcos Marin: si tratta del giovane Daniele Scalia del team Karate Fight Contact, titolo mondiale K1 e kick Boxing cat. 55kg, un orgoglio per tutta la città di Ventimiglia. Abbiamo ritrovato l’orgoglio di sentirci ventimigliesi. La partecipazione di così tante persone, di famiglie e di ragazzi ci ha scaldato il cuore. Grazie a tutti!".