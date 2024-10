Ospedaletti, lavori straordinari per la sicurezza di via Cavalieri di Malta: ok all'investimento da 55mila euro

La Giunta Comunale di Ospedaletti ha approvato l'intervento di messa in sicurezza della muratura di sostegno in Via Cavalieri di Malta, danneggiata dai violenti eventi meteorologici che hanno colpito la zona lo scorso settembre. La decisione, presa nella seduta del 3 ottobre 2024, prevede un investimento di 55.689,83 euro per ripristinare la stabilità e garantire la sicurezza pubblica dell’area.

Il danneggiamento della muratura, causato dalle forti piogge e dalle condizioni climatiche avverse, aveva portato a una situazione di potenziale pericolo per la viabilità e per i residenti della zona. Dopo un sopralluogo effettuato dal responsabile del servizio Lavori Pubblici, Arch. Massimo Salsi, il Comune ha deciso di intervenire in regime di somma urgenza, al fine di evitare ulteriori rischi e peggioramenti della situazione.

Il progetto, approvato all’unanimità dalla Giunta, è stato redatto in conformità all’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 e include la ricostruzione della muratura e il consolidamento del terreno circostante. L’importo complessivo dei lavori, pari a 55.689,83 euro, sarà coperto attraverso il bilancio comunale dell’anno in corso, mentre il Comune procederà a inoltrare alla Regione Liguria una richiesta di contributo per il finanziamento dell’opera. Nel frattempo, la Giunta ha confermato che l’intervento è già stato avviato e che la muratura di sostegno di Via Cavalieri di Malta è stata messa in sicurezza, consentendo la riapertura della strada.