Lotta contro il tumore al seno, Camporosso illumina di rosa la rotonda del ponte dell’Amicizia (Foto)

Camporosso si mobilita contro il cancro al seno. Per tutto il mese di ottobre la rotonda del ponte dell’Amicizia sarà illuminata di rosa.

Un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le donne, sull'importanza della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne: ogni anno in Italia si registrano oltre 55.000 diagnosi, una donna su otto si ammala nell'arco della vita. Grazie alla ricerca, oggi l'88% circa di loro è viva dopo cinque anni dalla diagnosi. La sfida è però ancora aperta per il 12% circa di pazienti colpite dalle forme più aggressive, per le quali le cure non sono ancora abbastanza efficaci. "Rosa sarà il colore che per tutto il mese di ottobre illuminerà la rotonda del ponte dell’Amicizia per la lotta contro il tumore al seno" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

Il paese sostiene perciò l'obiettivo di Nastro Rosa di Fondazione AIRC: curare tutte le donne. "Un gesto simbolico con cui Camporosso aderisce all’iniziativa promossa dalla Lilt che sostiene la campagna 'Nastro Rosa' per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori" - dice il primo cittadino.