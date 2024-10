Badalucco: approvato l'aggiornamento del PUC per la valorizzazione dell'edificio "La Rocca"

Il Comune di Badalucco ha adottato un importante aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC), riguardante la valorizzazione dell'edificio denominato “La Rocca”, situato in Via Ugo Secondo. La delibera, approvata durante il Consiglio comunale del 20 agosto, prevede interventi significativi per il miglioramento dell'immobile e dell'area circostante, al fine di valorizzare il bene di proprietà comunale.

L'edificio sarà oggetto di un'operazione di riqualificazione che include la demolizione della tettoia esistente, giudicata instabile a causa di criticità strutturali. Al suo posto, sarà realizzata una superficie accessoria fino al 15% della superficie agibile, come consentito dalla normativa vigente. Questo intervento rientra in un piano di valorizzazione triennale (2024-2026). Tra i tecnici coinvolti nel progetto, figurano l’ingegnere Vanessa Grisolia, il geologo Giorgio Ligorini e il geometra Cristian Alberti, che condurranno indagini approfondite, tra cui verifiche strutturali e sismiche. La documentazione prodotta evidenzia la necessità di procedere con tali lavori per garantire la stabilità dell’immobile e conformarsi alla normativa urbanistica.

Il Comune ha inoltre avviato la procedura per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), obbligatoria per interventi di questa portata, e ha già predisposto l'avvio della pubblicazione del provvedimento per trenta giorni, durante i quali i cittadini potranno presentare eventuali osservazioni. L’operazione di valorizzazione, oltre a migliorare la sicurezza e l’utilizzo dell’edificio, mira a recuperare un patrimonio comunale strategico, garantendo una gestione adeguata dell’immobile "La Rocca".