Imperia: il Presidente facente funzioni Alessandro Piana alla premiazione della 23esima edizione del trofeo Stella Maris

Questa mattina il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha partecipato alla premiazione della ventitreesima edizione del trofeo Stella Maris, promosso dall’omonima associazione di pesca sportiva. “Ringrazio l’associazione Stella Maris per avermi invitato alla premiazione di questa edizione del trofeo. L’ associazione è una delle realtà più importanti per gli appassionati di pesca del nostro territorio, attiva dal 1983, ha vinto ben nove campionati nazionali e un titolo mondiale, conta quasi 500 soci, molti dei quali giovani. Infatti, l’associazione è impegnata anche nell’ attività didattica per avvicinare i ragazzi a questo sport e mantenere viva una nostra trazione, che si lega anche a quella alimentare. Infatti, il consumo di pesce fresco è un elemento importante della dieta mediterranea.” - commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana, che prosegue: ”Infine, voglio fare i complimenti al Presidente Guido Ascheri ed al suo equipaggio, che è stato selezionato per i prossimi mondiali di pesca a Cabo San Lucas in Messico, uno dei due equipaggi italiani selezionati. Ringrazio sentitamente la Stella Maris che, portando la competenza Ligure nella pesca in ambito internazionale, rappresenta un orgoglio per tutta la nostra regione. In bocca al lupo!“.