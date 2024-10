Ceriana: un successo la cena di beneficienza dell'associazione 'Martini Humanitaire', presente anche il Sindaco di Sanremo (Foto)

Nuovo grande successo di partecipazione, ieri sera nei locali di ‘Sottopiazza’ a Ceriana, per la cena di beneficienza, organizzata dall'associazione ‘Martini Humanitaire’ per i bimbi di Madame Marie. Daniele Martini e i volontari della associazione organizzano ogni anno diversi appuntamenti per questa buona causa: sostenere la scolarizzazione dei bambini di M.me Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, nella Repubblica di Guinea.

Erano ben 122 i partecipanti, tra i quali anche i sindaci di Sanremo, Alessandro Mager, e il ‘padrone di casa’ di Ceriana, Maurizio Caviglia. Insieme a loro i tanti volontari dello staff che si adoperano più volte l’anno per raccogliere fondi da inviare in Africa e far studiare e crescere ragazzi che, altrimenti, rischierebbero di morire di fame o finire nelle grinfie della criminalità.

L’incasso totale è stato di 4.485 euro dai quali, dedotte le spese pari a circa 1.630 euro, ridotte grazie all’intervento di alcuni produttori come quelli del Moscatello di Taggia ‘Celio’ di Ceriana, che sono state offerte a prezzi di costo. Alla fine un utile ‘record’ da 2.855 euro che, a fine mese, Daniele Martini porterà in Africa per i giovani di Matoto Conakry.